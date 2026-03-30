La Liga'da son haftalar yaklaşırken Real Madrid'in 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Barcelona'dan gelecek sezonun kadro planlamasına yönelik sürpriz Lewandowski hamlesi geldi.
Barcelona’dan Fenerbahçe’yi yıkan Galatasaray’ı rahatlatan Lewandowski hamlesi
La Liga devi Barcelona'dan Robert Lewandowski hamlesiyle herkesi ters köşe yaptı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren sıcak gelişme, gündeme bomba gibi düştü.Furkan Çelik
Bu sezon Barcelona'da çıktığı 37 maçta 16 gol, 3 asistlik performans sergileyen Polonyalı yıldızın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Uzun süredir Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Avrupa futbolunun gelmiş geçmiş en iyi 9 numaraları arasında gösterilen Robert Lewandowski'nin Barcelona'da kalma ihtimali ortaya çıktı.
2022'de Bayern Münih'ten ayrılarak 45 milyon Euro karşılığında katıldığı Barcelona'da 2 La Liga, 1 Kral Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Lewandowski aynı zamanda 2022-2023 sezonunda da İspanya La Liga'da gol krallığı yaşamıştı.
Sezon sonu sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte La Liga'ya veda etmeye hazırlandığı ifade edilen Lewandowski'ye Barcelona'nın yeni bir kontrat teklif ettiği iddia edildi.
Flashscore'un haberine göre; Barcelona, Robert Lewandowski'ye 1 yıllık yeni bir sözleşme önerdi. Lewandowski'ye yapılan kontrat teklifinde; mevcut maaşının neredeyse yarısı kadar garanti ücret önerildiği ancak aradaki farkı telafi etmek adına da çok sayıda başarı bonusunun yer verildiği ifade edildi.
Lewandowski'nin Barcelona'dan yapılan sözleşme yenileme teklifine ne yanıt vereceği merak konusu olurken Fenerbahçe'nin durumunu yakından takip ettiği 37 yaşındaki tecrübeli golcüyle ilgili yaşanan bu gelişme sarı lacivertli yönetimin planlarını bozdu.
Öte yandan son günlerde Barcelona'nın gelecek sezon için Lewandowski'nin ayrılması durumunda kadrosuna yeni bir 9 numara transfer edeceği ve bu doğrultuda Victor Osimhen'i de gündemine aldığı iddia edilmişti.
Lewandowski'nin Barcelona'da kalma ihtimali de bu anlamda sezon sonu Osimhen'in kafasını karıştırması muhtemel bir teklifin önüne geçebileceği için Galatasaray cephesini sevindirdi.