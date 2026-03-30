Barcelona’dan Fenerbahçe’yi yıkan Galatasaray’ı rahatlatan Lewandowski hamlesi

Flashscore'un haberine göre; Barcelona, Robert Lewandowski'ye 1 yıllık yeni bir sözleşme önerdi. Lewandowski'ye yapılan kontrat teklifinde; mevcut maaşının neredeyse yarısı kadar garanti ücret önerildiği ancak aradaki farkı telafi etmek adına da çok sayıda başarı bonusunun yer verildiği ifade edildi.