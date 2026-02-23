İsviçreli bankacılık devi UBS, altın fiyatları için yayınladığı yeni raporla dikkat çekti. Banka analistleri, ons altının 4.400 dolara kadar düşeceği fiyat hareketinin sağlıklı bir düzeltme olduğunu belirtti. Banka, 2026 yılı ortasına kadar altının 6.200 dolar ile zirve yapacağı tahmininde bulundu.
Bankacılık devi UBS altının zirve yapacağı tarihi açıkladı
Altın yatırımcıları piyasaları takip etmeye devam ediyor. Bankacılık devi UBS, altın için yeni bir rapor yayımladı. Altın hedefini revize eden dev banka, ons altının 6.200 dolar seviyesine ulaşabileceği tarihi açıkladı.Derleyen: Dilek Taşdemir
Bankacılık devi UBS, altında geçtiğimiz ay yaşanan sert düşüşlerin geçici olduğunu ve altının yükseliş trendinin değişmediğini dile getiren önemli bir rapor paylaştı. Ons altın fiyatının ocak sonundaki 5.594 dolar seviyesinden 4.400 dolaraa kadar gerilemesi piyasalarda panik havası estirirken, UBS bu durumu "yeniden ayarlama" olarak yorumladı.
Banka, altında 2026 yılı için fiyat hedeflerini yukarı yönlü revize etti. UBS, yıl ortasında altının 6 bin 200 dolara kadar yükseleceği tahmininde bulundu. Bankanın 2026 yıl sonu altın tahmini 5.900 dolar.
UBS'ye göre altın rallisini tetikleyecek 3 temel faktör var.
Bunlardan birincisi Merkez Bankası'nın altın alımları. 2025'teki 863 metrik tonluk altın alımının ardından, 2026'da altın alımların 950 tona çıkması öngörülüyor.
İkincisi ETF girişleri. Yatırımcılarının altına dayalı fonlara (ETF) ilgisinin artmasıyla 825 tonluk bir giriş öngörülüyor.
Üçüncüsü Fed faktörü... ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) 2026 yılı içinde iki faiz indirimi daha beklenmesi, altını diğer yatırım araçlarının önüne çıkarıyor.
Bankacılık devi UBS'nin ons altının zirve yapacağı tarihi duyurması piyasaları da hareketlendirdi.