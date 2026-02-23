Bankacılık devi UBS altının zirve yapacağı tarihi açıkladı

İsviçreli bankacılık devi UBS, altın fiyatları için yayınladığı yeni raporla dikkat çekti. Banka analistleri, ons altının 4.400 dolara kadar düşeceği fiyat hareketinin sağlıklı bir düzeltme olduğunu belirtti. Banka, 2026 yılı ortasına kadar altının 6.200 dolar ile zirve yapacağı tahmininde bulundu.