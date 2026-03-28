Tarım ve Orman Bakanlığı, değişen iklim koşulları ve azalan yağışlar nedeniyle vatandaşlara su kullanımında tasarruf çağrısı yaptı.
Bakanlık uyardı: Duş süresini 7 dakikaya düşürün, günde 360 litre su tasarruf edin
Değişen iklim ve azalan yağışlar su kaynaklarını tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, basit önlemlerle bir ailenin günde 360 litreye varan suyu tasarruf edebileceğini belirterek vatandaşları bilinçli kullanıma çağırdı.
Su tasarrufu, mevcut su kaynaklarını bilinçli ve verimli kullanarak israfı önleme, suyun boşa harcanmasını azaltma ve gelecek nesiller için korunmasını sağlama yöntemidir.
Hem bireysel hem toplumsal düzeyde uygulanır; su faturalarını düşürür, enerji tasarrufu sağlar ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynar. Özellikle kuraklık riski artan dünyada, suyun her damlasının değerli olduğu bir yaklaşımı ifade eder.
SU TASARRUFU YAPMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?
Su tasarrufu evde, bahçede ve günlük hayatta uygulanabilecek basit alışkanlık değişiklikleriyle başlar.
İşte en etkili pratik yöntemler:
Musluk ve sızıntıları kontrol edin: Damlayan bir musluk yılda binlerce litre su kaybına yol açar. Hemen tamir edin veya fotoselli, düşük akımlı (aeratorlu) musluklar kullanın.
Duş ve banyo alışkanlıklarını değiştirin: Duş süresini 5-7 dakikaya indirin, tasarruflu duş başlığı tercih edin. Diş fırçalarken, tıraş olurken veya ellerinizi sabunlarken musluğu kapatın.
Beyaz eşyaları verimli kullanın: Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın. Ön yıkama yapmayın; enerji ve su etiketine dikkat ederek A sınıfı cihazlar seçin.
Tuvalet ve sifon tasarrufu: Çift kademeli veya düşük hacimli sifonlar kullanın. Eski rezervuarlara su dolu pet şişe koyarak hacmini azaltabilirsiniz.
Mutfakta akıllı olun: Meyve-sebze yıkama suyunu biriktirip çiçek sulamada veya temizlikte yeniden kullanın. Bulaşıkları akan suda değil, kapta yıkayın.
Dış mekan için: Arabayı, balkonu veya halıyı yıkamak yerine silin. Bahçe sulamasını sabah erken veya akşam yapın, damla sulama sistemi kurun. Yağmur suyu biriktirme (hasat) sistemleri kurun.
Genel ipuçları: Gri suyu (duş, çamaşır suyu) bahçe sulamada değerlendirin. Sulama sırasında yağmur sensörü kullanın ve kuraklığa dayanıklı bitkiler tercih edin.
Bu basit adımlarla 4 kişilik bir aile günde yüzlerce litre su tasarruf edebilir.
Gelişmiş ülkeler su tasarrufu ile ilgili hangi yöntemleri uyguluyor?
Gelişmiş ülkeler su kıtlığıyla başa çıkmak için teknolojik, yasal ve toplumsal çözümler geliştiriyor. İşte öne çıkan örnekler:
İsrail: Dünya lideri konumunda. Damla sulama teknolojisini yaygınlaştırdı, atık suların yüzde 85-90’ını arıtarak tarımda ve bahçelerde yeniden kullanıyor. Deniz suyu tuzdan arındırma (desalinasyon) tesisleriyle içme suyunun önemli kısmını sağlıyor. Kamu kampanyalarıyla evsel tüketimi yüzde 18 azalttı ve su fiyatlandırmasını tasarrufu teşvik edecek şekilde düzenledi.
Singapur: “NEWater” projesiyle atık suları ileri arıtma teknolojileriyle içme suyu kalitesine getiriyor. Yağmur suyu hasadı sistemleri kurdu, “sünger şehir” yaklaşımıyla yağmur sularını depoluyor ve yeşil altyapı (yeşil çatılar, geçirgen yüzeyler) kullanıyor. Su verimliliği etiketleme sistemi zorunlu.
Avustralya: Kuraklık dönemlerinde “Target 155” gibi kampanyalarla kişi başı günlük su tüketimini 155 litreye indirdi. Su kısıtlamaları, verimli alet teşvikleri, yağmur suyu toplama ve xeriscaping (kuraklığa dayanıklı peyzaj) yaygın. Atık su geri dönüşümü artıyor.
ABD (özellikle Kaliforniya, Boston, San Francisco): Düşük akımlı armatürler (WaterSense etiketli), sızıntı tespit sistemleri ve bina yönetmelikleriyle su kullanımını zorunlu kılıyor. Gri su geri dönüşümü, damla sulama ve akıllı sulama kontrolörleri kullanılıyor. Bazı şehirlerde büyük binalar su kullanımını rapor etmek zorunda.
Avrupa (İngiltere, Almanya, İspanya): Su sayaçları yaygın, fiyatlandırma kademeli (daha fazla kullanan daha pahalı öder). Atık su arıtma ve yeniden kullanım (özellikle tarımda), yağmur bahçeleri ve yeşil altyapı teşvik ediliyor. Tarımda hassas sulama programları ve kuraklığa dayanıklı ürünler tercih ediliyor.
Bu ülkelerde ortak noktalar:
• Teknolojik yenilikler (düşük akımlı cihazlar, akıllı sensörler, desalinasyon).
• Atık su ve yağmur suyu geri kazanımı.
• Kamu bilinci kampanyaları ve teşvikler (indirim, etiketleme).
• Tarımda damla sulama ve toprak yönetimi.
• Yasal düzenlemeler (bina kodları, kısıtlamalar).Su tasarrufu bireysel çabalarla başlar ama toplumsal ve teknolojik destekle kalıcı hale gelir. Siz de bugün küçük bir değişiklikle başlayabilirsiniz – örneğin musluğu kapatmak veya tam dolmadan makine çalıştırmamak gibi.
Hürriyet Gazetesi’nden Meltem Özgenç’e konuşan Bakanlık kaynakları, özetle şu uyarılarda bulundu: “Suyun bilinçli ve verimli kullanılmasıyla 4 kişilik bir ailede günlük 360 litreyi aşan miktarda suyun tasarruf edilmesi mümkün…”
Suyu verimli kullanan cihaz, ekipman ve aparatları tercih ederek su tasarrufu sağlayabiliriz.
“Bulaşık makinesinde ön yıkama yaparken günde 11.4 litre, çamaşır makinesinde ön yıkama yapıldığında 3.75 litre, el yıkarken ve diş fırçalarken kullanmadığımız anlarda musluğun açık bırakılması halinde 23 litre, duşta sıcak suyun gelmesi beklenirken günlük kişi başı 5.3 litre, aşırı sifon kullanımında 24 litre su boşa harcanıyor.”
Akıtan muslukları ve tuvalet rezervuarlarını tamir ederek, duş süresini 7 dakika ve altına düşürerek, araba, halı ve balkonları yıkamak yerine silerek, bulaşık ve çamaşır makinelerini tam dolmadan çalıştırmayarak tasarruf edilebilir.
Sifonları kademeli olanlarla değiştirip ya da içine su dolu pet şişe koyup hacmini küçülterek, meyve-sebze yıkama sularını, sıcak suyun gelmesini beklerken akan suyu depolayıp temizlik, çiçek sulama gibi işlerde kullanarak, basit yağmur suyu hasadı yöntemleri ile yağış sularını biriktirerek suyun verimli kullanımını sağlamalıyız.