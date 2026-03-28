Bakanlık uyardı: Duş süresini 7 dakikaya düşürün, günde 360 litre su tasarruf edin

Hürriyet Gazetesi’nden Meltem Özgenç’e konuşan Bakanlık kaynakları, özetle şu uyarılarda bulundu: “Suyun bilinçli ve verimli kullanılmasıyla 4 kişilik bir ailede günlük 360 litreyi aşan miktarda suyun tasarruf edilmesi mümkün…”

Suyu verimli kullanan cihaz, ekipman ve aparatları tercih ederek su tasarrufu sağlayabiliriz.

“Bulaşık makinesinde ön yıkama yaparken günde 11.4 litre, çamaşır makinesinde ön yıkama yapıldığında 3.75 litre, el yıkarken ve diş fırçalarken kullanmadığımız anlarda musluğun açık bırakılması halinde 23 litre, duşta sıcak suyun gelmesi beklenirken günlük kişi başı 5.3 litre, aşırı sifon kullanımında 24 litre su boşa harcanıyor.”

Akıtan muslukları ve tuvalet rezervuarlarını tamir ederek, duş süresini 7 dakika ve altına düşürerek, araba, halı ve balkonları yıkamak yerine silerek, bulaşık ve çamaşır makinelerini tam dolmadan çalıştırmayarak tasarruf edilebilir.

Sifonları kademeli olanlarla değiştirip ya da içine su dolu pet şişe koyup hacmini küçülterek, meyve-sebze yıkama sularını, sıcak suyun gelmesini beklerken akan suyu depolayıp temizlik, çiçek sulama gibi işlerde kullanarak, basit yağmur suyu hasadı yöntemleri ile yağış sularını biriktirerek suyun verimli kullanımını sağlamalıyız.