Çocuklara yönelik sosyal medya ve oyun kısıtlamaları uzun süredir medyanın gündeminde. Son haftalarda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırıları ile beraber oyunların ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi, daha fazla tartışıldı.
Bakan tarih verdi: Sosyal medya kısıtlamaları ne zaman yürürlüğe girecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya yasaklamasının 6 ay içinde yürürlüğe konacağını açıkladı.
Çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak için alınan önlemlerde devlet vitesi yükseltti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya devlerine yönelik 'yaş doğrulaması' ve 'hızlı içerik kaldırma' zorunluluğu getirecek yeni düzenlemenin 6 ay içinde fiilen hayata geçeceğini müjdeledi.
DİJİTAL DÜNYADA YENİ DÖNEM: ÇOCUKLAR ALGORİTMALARIN İNSAFINA BIRAKILMAYACAK!
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya platformlarına yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırlandığını duyurdu. 2024 yılından bu yana titizlikle yürütülen çalışmaların sonucunda, Türkiye’ye özgü yeni bir dijital güvenlik modeli hayata geçiriliyor.
6 AY İÇİNDE YENİ YÖNETMELİK GELİYOR
Bakan Göktaş, Türkiye’nin sosyal medya düzenlemesinin önümüzdeki 6 ay içinde yürürlüğe gireceğini açıkladı. Çocukların sosyal medyaya giriş yaşının 6’ya kadar düştüğüne dikkat çeken Bakan, "Çocuklarımızı dev teknoloji şirketlerinin ve algoritmaların insafına terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak kararlılık mesajı verdi.
DÜZENLEMENİN 3 TEMEL SÜTUNU: YAŞ, TEMSİLCİ VE HIZLI MÜDAHALE
Hazırlanan yeni modelde öne çıkan başlıklar şunlar:
Yaş Doğrulama Sistemi: Platformlara girişte çocukları korumak adına katı bir yaş doğrulama mekanizması getiriliyor.
Temsilci Zorunluluğu: Kullanıcı sayısı 1 milyonu aşan tüm platformların Türkiye’de resmi temsilci bulundurması istenecek.
Bir Saatlik Müdahale Süresi: Uygunsuz içerikler ve aldatıcı reklamların, bildirimden itibaren en geç bir saat içinde kaldırılması talep edilecek.
DÜNYA MODELLERİ İNCELENDİ: TÜRKİYE’YE ÖZGÜ MODEL
Düzenleme sürecinde Avrupa Birliği ve Avustralya’daki benzer uygulamaların raporlarını incelediklerini belirten Göktaş, "Bu raporlardaki eksikleri gördük ve kendi ülkemize uygun en güvenli modeli geliştirdik" dedi. Bakan ayrıca, çocukların yüzde 10'unun dijital ortamda en az bir kez yabancılarla iletişim kurduğunu hatırlatarak tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
EBEVEYNLERE KRİTİK ÇAĞRI
Teknolojik denetimin tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan Bakan Göktaş, ailelere seslenerek, "Ebeveynler telefonlarını kontrolsüzce çocuklarına verdikten sonra tam başarı sağlayamayız" dedi ve dijital farkındalık konusunda destek istedi.