B-2 hayalet uçak İran'ın tesislerini vurdu: Radarları kör eden bu canavarın sırrı ne?

İsrail Başbakanlık Ofisi de Aralık 2025'te, ateşkesin altıncı ayında "Zafer turumuzda altı ay" başlığıyla yapay zeka ürünü bir video yayınladı.Animasyonda Haziran 2025'te İran nükleer tesislerine düzenlenen saldırıdaki B-2 uçağı yer alıyor ve kokpitte Trump, Netanyahu'nun yardımcı pilotu olarak gösteriliyordu.