02 Mart 2026 Pazartesi
Anasayfa Gündem B-2 hayalet uçak İran'ın tesislerini vurdu: Radarları kör eden bu canavarın sırrı ne?

B-2 hayalet uçak İran'ın tesislerini vurdu: Radarları kör eden bu canavarın sırrı ne?

ABD'nin İran nükleer tesislerine B-2 Spirit hayalet bombardıman uçaklarıyla düzenlediği saldırılar dünya gündeminde. Stealth teknolojisiyle radarları aşan bu uçak, 15 bin metre irtifaya çıkıp kıtalararası menzile sahip. İşte radarları kör eden bu canavarın sırrı ne?

Son Güncelleme:
B-2 hayalet uçak İran'ın tesislerini vurdu: Radarları kör eden bu canavarın sırrı ne? - Resim: 1

İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misilleme eylemleri devam ederken, ABD ordusunun İran operasyonlarında kullandığı "B-2 Spirit" uzun menzilli hayalet bombardıman uçakları büyük ilgi çekti.

B-2 hayalet uçak İran'ın tesislerini vurdu: Radarları kör eden bu canavarın sırrı ne? - Resim: 2

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ordunun İran'a yönelik saldırılarda B-2 bombardıman uçaklarını kullandığını duyurdu.

B-2 hayalet uçak İran'ın tesislerini vurdu: Radarları kör eden bu canavarın sırrı ne? - Resim: 3

Uçağın kalkış ve uçuş görüntülerinin paylaşıldığı açıklamada, "Dün gece, 1 tonluk bombalarla donatılmış B-2 hayalet bombardıman uçakları, İran'ın güçlendirilmiş balistik füze tesislerini vurdu." ifadelerine yer verildi.

B-2 hayalet uçak İran'ın tesislerini vurdu: Radarları kör eden bu canavarın sırrı ne? - Resim: 4

Kamuoyunda merak uyandıran "B-2 Spirit" uzun menzilli hayalet bombardıman uçağının teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar derlendi.

B-2 hayalet uçak İran'ın tesislerini vurdu: Radarları kör eden bu canavarın sırrı ne? - Resim: 5

ABD Hava Kuvvetleri envanterindeki "B-2 Spirit", Northrop Grumman tarafından üretiliyor.17 Temmuz 1989'da ilk uçuşunu gerçekleştiren B-2, yoğun hava savunmalarını aşmak üzere tasarlanmış "uçan kanat" mimarisine sahip ünlü bir bombardıman uçağıdır.

B-2 hayalet uçak İran'ın tesislerini vurdu: Radarları kör eden bu canavarın sırrı ne? - Resim: 6

İki kişilik mürettebatla uçan bu araç, süpersonik hızlara ulaşmasa da yüksek irtifa ve uzun menziliyle dikkat çekiyor.

B-2 hayalet uçak İran'ın tesislerini vurdu: Radarları kör eden bu canavarın sırrı ne? - Resim: 7

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI DAHA ÖNCE DE İRAN'I VURDU

ABD'nin Haziran 2025'te B-2'lerle İran'ı hedef almasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi'nin paylaştığı yapay zeka destekli videoda, saldırıya atıfta bulunularak B-2 kokpitinde ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tasvir edildi.

B-2 hayalet uçak İran'ın tesislerini vurdu: Radarları kör eden bu canavarın sırrı ne? - Resim: 8

Geçen yıl İsrail'in İran saldırılarına destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki üç nükleer tesisini vurdu.

B-2 hayalet uçak İran'ın tesislerini vurdu: Radarları kör eden bu canavarın sırrı ne? - Resim: 9

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran 2025'te İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını açıkladı.Saldırının hemen ardından Trump, 25 Haziran 2025'te sosyal medya hesabından B-2 uçaklarının videosunu paylaştı.

B-2 hayalet uçak İran'ın tesislerini vurdu: Radarları kör eden bu canavarın sırrı ne? - Resim: 10

Videoda B-2 görüntüleri yer alırken fonda Vince Vance ve The Valiants'ın 1980 tarihli "İran'ı bombala" şarkısı çalıyordu.

B-2 hayalet uçak İran'ın tesislerini vurdu: Radarları kör eden bu canavarın sırrı ne? - Resim: 11

Şarkıda, "İran'ı bombala. Haydi bir duruş sergileyelim. İran'ı bombala. Ülkemiz bir hisse kapıldı. Gerçekten zirveye ulaştı öfke, İran'ı bombala." sözlerinin yanı sıra "(İran lideri Ali Hamaney) Ayetullah'a söyleyin, 'Seni tabuta koyacağız!'" gibi ifadeler geçiyordu.

B-2 hayalet uçak İran'ın tesislerini vurdu: Radarları kör eden bu canavarın sırrı ne? - Resim: 12

İsrail Başbakanlık Ofisi de Aralık 2025'te, ateşkesin altıncı ayında "Zafer turumuzda altı ay" başlığıyla yapay zeka ürünü bir video yayınladı.Animasyonda Haziran 2025'te İran nükleer tesislerine düzenlenen saldırıdaki B-2 uçağı yer alıyor ve kokpitte Trump, Netanyahu'nun yardımcı pilotu olarak gösteriliyordu.

B-2 hayalet uçak İran'ın tesislerini vurdu: Radarları kör eden bu canavarın sırrı ne? - Resim: 13

15 BİN METRE MESAFEYE ÇIKABİLİYOR

ABD Hava Kuvvetleri verilerine göre "B-2 Spirit", konvansiyonel ve nükleer mühimmat taşıyabilen çok rollü stratejik bombardıman uçağı sınıfında bulunuyor.Uçak, 4 adet General Electric F118-GE-100 turbofan motorla çalışıyor.

B-2 hayalet uçak İran'ın tesislerini vurdu: Radarları kör eden bu canavarın sırrı ne? - Resim: 14
Kaynak: AA
