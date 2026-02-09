Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi'nin desteğiyle Hatunsaray ile Botsa mahalleleri sınırlarında bulunan Listra Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.
Aziz Pavlus'un kentinde bin yıllık gizem: Selçuklu bronz muska gün yüzüne çıktı: Orta Asya bağlantısı mı var?
Konya'da Listra (Lystra) Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz bir muska gün yüzüne çıkarıldı.
Kazı başkanlığını NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu'nun üstlendiği Listra Antik Kenti, Hristiyanlığın yayılmasında önemli rol oynadığına inanılan Aziz Pavlus'un ziyaret ettiği yerlerden biri olarak tanınıyor.
Listra Antik Kenti kazılarında, Selçuklu döneminde bölgede yaşayan Hristiyanlara ait olduğu düşünülen çeşitli buluntular ortaya çıkarıldı.
"SELÇUKLU DÖNEMİ SIRLI HOKKALAR, SİKKELER, YİNE TURKUAZ BONCUKLAR BULUNDU"
Doç. Dr. Mimiroğlu, yaptığı açıklamada kazıların ikinci yıl projelerinin tamamlandığını belirtti.
Geçen yıl ana kilisedeki çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Mimiroğlu, buranın büyük bir yapı kompleksi olduğunun anlaşıldığını ifade etti.
Mimiroğlu, kazılarda bir şapel ile geç antik döneme ait başka bir kilise yapısının gün yüzüne çıkarıldığını vurgulayarak şöyle konuştu:
"Yukarı kilisede 80'e yakın mezar tespit edildi. Özellikle Selçuklu döneminde yaşayan Hristiyanlara ait olduğunu anladığımız mezarlarda, Selçuklu dönemi sırlı hokkalar, sikkeler, yine turkuaz boncuklar bulundu. Bu bakımdan dolayı gerçekten ilgi çekici.
Tarihi kaynaklardan Selçuklu döneminde Hristiyan nüfusunun olduğunu biliyoruz ama arkeolojik kazıda Selçuklu dönemine tarihlenen Hristiyan mezarlarının bulunduğunu net şekilde görmüş olduk."
"AVUSTURYA GÜMÜŞ SİKKESİ BULUNDU"
Kazıların yalnızca kiliseyle sınırlı olmadığını belirten Mimiroğlu, yamaç kesimindeki çalışmalarda Osmanlı dönemine ait konut yapıları ve pitoslar bulunduğunu, bunlardan birinde 17. yüzyıla ait Avusturya gümüş sikkesi tespit edildiğini aktardı.
Mimiroğlu, bu buluntuların Listra'nın Osmanlı döneminde de ticaret yolları üzerindeki önemini koruduğunu ve kentte farklı coğrafyalardan gelen ticaret sirkülasyonunun küçük eserlerle doğrulandığını söyledi.
SELÇUKLU DÖNEMİ BRONZ MUSKA GÜNYÜZÜNE ÇIKARILDI
Kazılarda ayrıca Selçuklu dönemine ait olduğu düşünülen bir buluntunun dikkat çektiğini anlatan Mimiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Selçuklu dönemine ait olduğunu düşündüğümüz konut yapısında çalışma yaptık. Selçuklu dönemine ait bir yeşil sırlı hokka bulduk. Yanında bronz muska çıktı. Selçuklu dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. Şu anda restorasyon çalışmaları devam ediyor. İki yüzünde ters bir şekilde yazılar var. Kolye muska şeklinde. Benzerlerine Anadolu'da sık rastlanmasa da Orta Asya'da var. Özellikle askerler ve yolcular tarafından takıldığı biliniyor. Restorasyon sonrası yazıların okunmasıyla beraber daha net yorum yapabileceğiz. Bronzdan yapılan üçgen şeklinde iki yüzünde iki sıra yazı bulunan bir kolye ucu, tılsım.
"LİSTRA'YA ON BİNLERCE ZİYARETÇİNİN GELMESİ BEKLENİYOR
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bölgenin tarihi zenginliğine işaret ederek şöyle konuştu: "Kazının ikinci yılı tamamlanmadan ve tanıtımı yapılmadan binlerce ziyaretçi geliyor. Listra, herkesin içinde olmak istediği bir çalışma. Biz de burada olmaktan mutluyuz. Özel kuruluşlar da burada olmak istiyor. Sponsorların da ilgisi oluyor. Yakın zamanda on binlerce turistin gelmesini sağlayacağız."