Aziz Pavlus'un kentinde bin yıllık gizem: Selçuklu bronz muska gün yüzüne çıktı: Orta Asya bağlantısı mı var?

SELÇUKLU DÖNEMİ BRONZ MUSKA GÜNYÜZÜNE ÇIKARILDI

Kazılarda ayrıca Selçuklu dönemine ait olduğu düşünülen bir buluntunun dikkat çektiğini anlatan Mimiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Selçuklu dönemine ait olduğunu düşündüğümüz konut yapısında çalışma yaptık. Selçuklu dönemine ait bir yeşil sırlı hokka bulduk. Yanında bronz muska çıktı. Selçuklu dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. Şu anda restorasyon çalışmaları devam ediyor. İki yüzünde ters bir şekilde yazılar var. Kolye muska şeklinde. Benzerlerine Anadolu'da sık rastlanmasa da Orta Asya'da var. Özellikle askerler ve yolcular tarafından takıldığı biliniyor. Restorasyon sonrası yazıların okunmasıyla beraber daha net yorum yapabileceğiz. Bronzdan yapılan üçgen şeklinde iki yüzünde iki sıra yazı bulunan bir kolye ucu, tılsım.



"LİSTRA'YA ON BİNLERCE ZİYARETÇİNİN GELMESİ BEKLENİYOR



Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bölgenin tarihi zenginliğine işaret ederek şöyle konuştu: "Kazının ikinci yılı tamamlanmadan ve tanıtımı yapılmadan binlerce ziyaretçi geliyor. Listra, herkesin içinde olmak istediği bir çalışma. Biz de burada olmaktan mutluyuz. Özel kuruluşlar da burada olmak istiyor. Sponsorların da ilgisi oluyor. Yakın zamanda on binlerce turistin gelmesini sağlayacağız."