Yeniçağ Gazetesi
27 Ocak 2026 Salı
İstanbul 15°
Anasayfa Gündem Ayvacık’ı sağanak vurdu: Sokaklar nehir oldu… Tarlalar suya gömüldü…

Ayvacık’ı sağanak vurdu: Sokaklar nehir oldu… Tarlalar suya gömüldü…

Çanakkale Ayvacık’ta gök gürültülü sağanak hayatı felç etti. Yolları kapatan, sokakları su altında bırakan şiddetli yağış tarım arazilerini de vurdu; trafik ekipleri tedbir aldı.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ayvacık’ı sağanak vurdu: Sokaklar nehir oldu… Tarlalar suya gömüldü… - Resim: 1

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde gök gürültülü şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ayvacık’ı sağanak vurdu: Sokaklar nehir oldu… Tarlalar suya gömüldü… - Resim: 2

Dün başlayan ve aralıklı devam eden yağış, öğle saatlerinde yerini çok yoğun yağışa bıraktı.

Ayvacık’ı sağanak vurdu: Sokaklar nehir oldu… Tarlalar suya gömüldü… - Resim: 3

Bu şiddetli yağış yüzünden Ayvacık ile Küçükkuyu arasındaki yol ulaşıma kapandı, sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte zorlandı.

Ayvacık’ı sağanak vurdu: Sokaklar nehir oldu… Tarlalar suya gömüldü… - Resim: 4

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tedbir aldı.

Ayvacık’ı sağanak vurdu: Sokaklar nehir oldu… Tarlalar suya gömüldü… - Resim: 5

İlçedeki bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı, dışarıdakiler yollarda güçlükle ilerledi.

Ayvacık’ı sağanak vurdu: Sokaklar nehir oldu… Tarlalar suya gömüldü… - Resim: 6

Ayrıca tarım arazileri de bu yoğun yağıştan olumsuz etkilendi.

Ayvacık’ı sağanak vurdu: Sokaklar nehir oldu… Tarlalar suya gömüldü… - Resim: 7
Ayvacık’ı sağanak vurdu: Sokaklar nehir oldu… Tarlalar suya gömüldü… - Resim: 8
Ayvacık’ı sağanak vurdu: Sokaklar nehir oldu… Tarlalar suya gömüldü… - Resim: 9
Ayvacık’ı sağanak vurdu: Sokaklar nehir oldu… Tarlalar suya gömüldü… - Resim: 10
Ayvacık’ı sağanak vurdu: Sokaklar nehir oldu… Tarlalar suya gömüldü… - Resim: 11
Ayvacık’ı sağanak vurdu: Sokaklar nehir oldu… Tarlalar suya gömüldü… - Resim: 12
Kaynak: AA
