Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde gök gürültülü şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Ayvacık’ı sağanak vurdu: Sokaklar nehir oldu… Tarlalar suya gömüldü…
Çanakkale Ayvacık’ta gök gürültülü sağanak hayatı felç etti. Yolları kapatan, sokakları su altında bırakan şiddetli yağış tarım arazilerini de vurdu; trafik ekipleri tedbir aldı.
Dün başlayan ve aralıklı devam eden yağış, öğle saatlerinde yerini çok yoğun yağışa bıraktı.
Bu şiddetli yağış yüzünden Ayvacık ile Küçükkuyu arasındaki yol ulaşıma kapandı, sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte zorlandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tedbir aldı.
İlçedeki bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı, dışarıdakiler yollarda güçlükle ilerledi.
Ayrıca tarım arazileri de bu yoğun yağıştan olumsuz etkilendi.
Kaynak: AA