Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir hakkında çarpıcı iddia: Set aşkı gerçeğe mi dönüştü?

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

2004 yılının haziran ayında dünyaya gelen Helin Kandemir, genç yaşına rağmen televizyon ve sinema alanında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Oyunculuk serüvenine 2017’de İsimsizler ile başlayan Kandemir, kısa sürede yükselişe geçerek Bir Litre Gözyaşı (2018–2019), Doğduğun Ev Kaderindir (2019–2021), Kağıt Ev (2021), Elbet Bir Gün (2021) ve Duy Beni (2022) gibi yapımlardaki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Başarılı oyuncunun yeteneği yalnızca televizyonla sınırlı kalmadı; sinemada da kendini güçlü bir şekilde gösterdi. İlk sinema deneyiminde, yönetmen Emin Alper imzalı Kız Kardeşler filminde canlandırdığı Havva karakteriyle İstanbul Uluslararası Film Festivali kapsamında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Dijital platformlarda da aktif olan Kandemir; Hakan: Muhafız (2018), Azizler (2021), Özel Ders (2022) ve Rise of Empires: Ottoman (2022) gibi projelerdeki rolleriyle dijital dünyada da adından söz ettirdi. Günümüzde ise Star TV’de yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde rol alıyor.