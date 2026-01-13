Teknolojinin günden güne ilerlemesiyle Dünya’da yaşanan gelişmelerin yanı sıra diğer gezegenler hakkında da yeni buluşlara imza atılıyor.
Ay’a otel yapılıyor: Rezervasyon fiyatı dudak uçuklattı
Teknolojinin gelişimi Dünya dışına çıkıyor. Bir şirket, Ay'da bir otel inşa edeceğini duyurdu. Şirket, ilgilenen kişilerin 250.000 ila 1 milyon dolar arasında depozito yatırması gerektiğini belirtiyor.
AY'DA OTEL İNŞA EDECEKLER
Bilim kurgu senaryolarında olur denilen gelişme adeta gerçeğe dönüşüyor. GRU Space adlı bir şirket, San Francisco'daki Güzel Sanatlar Sarayı'ndan (Palace of the Fine Arts) esinlenen bir otel de dahil olmak üzere, Ay'da çok sayıda yaşam alanı inşa etmek istediklerini açıkladı.
DEPOZİTO ÜCRETİ BELLİ OLDU
Ars Technica'da yer alan habere göre; Şirket, ilgilenen kişilerin 250.000 ila 1 milyon dolar arasında bir depozito yatırması gerektiğini ifade etti. Parayı yatıran kişiler, bundan 6 sene sonra yapılacak ilk Ay yüzeyi görevlerinden birinde yer almaya hak kazanacak.
AY’A İLK TESLİMAT 2029 YILINDA
Şirket ilk Ay’a ilk teslimatı 2029 yılında ticari bir Ay iniş aracında 10 kg'lık bir yük olarak indirmeyi planlıyor.
Şirket, şişirilebilir bir yapı kabiliyetini göstermeyi ve Ay toprağını jeopolimerler kullanarak Ay tuğlalarına dönüştürmeyi planlıyor.
İlk otel, şişirilebilir bir yapı olarak inşa edilecek. Otelin 2032 yılında hizmete gireceği belirtiliyor.
Bu otel, aynı anda dört misafiri ağırlayacak kapasiteye sahip olacak. Bundan sonraki aşama ise, Güzel Sanatlar Sarayı tarzında, Ay tuğlalarından inşa edilecek bir yapı olacak.