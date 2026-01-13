Yeniçağ Gazetesi
13 Ocak 2026 Salı
Ay'a otel yapılıyor: Rezervasyon fiyatı dudak uçuklattı

Teknolojinin gelişimi Dünya dışına çıkıyor. Bir şirket, Ay'da bir otel inşa edeceğini duyurdu. Şirket, ilgilenen kişilerin 250.000 ila 1 milyon dolar arasında depozito yatırması gerektiğini belirtiyor.

Ay'a otel yapılıyor: Rezervasyon fiyatı dudak uçuklattı

Teknolojinin günden güne ilerlemesiyle Dünya’da yaşanan gelişmelerin yanı sıra diğer gezegenler hakkında da yeni buluşlara imza atılıyor.

Ay'a otel yapılıyor: Rezervasyon fiyatı dudak uçuklattı

AY'DA OTEL İNŞA EDECEKLER

Bilim kurgu senaryolarında olur denilen gelişme adeta gerçeğe dönüşüyor. GRU Space adlı bir şirket, San Francisco'daki Güzel Sanatlar Sarayı'ndan (Palace of the Fine Arts) esinlenen bir otel de dahil olmak üzere, Ay'da çok sayıda yaşam alanı inşa etmek istediklerini açıkladı.

Ay'a otel yapılıyor: Rezervasyon fiyatı dudak uçuklattı

DEPOZİTO ÜCRETİ BELLİ OLDU

Ars Technica'da yer alan habere göre; Şirket, ilgilenen kişilerin 250.000 ila 1 milyon dolar arasında bir depozito yatırması gerektiğini ifade etti. Parayı yatıran kişiler, bundan 6 sene sonra yapılacak ilk Ay yüzeyi görevlerinden birinde yer almaya hak kazanacak.

Ay'a otel yapılıyor: Rezervasyon fiyatı dudak uçuklattı

AY’A İLK TESLİMAT 2029 YILINDA

Şirket ilk Ay’a ilk teslimatı 2029 yılında ticari bir Ay iniş aracında 10 kg'lık bir yük olarak indirmeyi planlıyor.

Ay'a otel yapılıyor: Rezervasyon fiyatı dudak uçuklattı

Şirket, şişirilebilir bir yapı kabiliyetini göstermeyi ve Ay toprağını jeopolimerler kullanarak Ay tuğlalarına dönüştürmeyi planlıyor.

Ay'a otel yapılıyor: Rezervasyon fiyatı dudak uçuklattı

İlk otel, şişirilebilir bir yapı olarak inşa edilecek. Otelin 2032 yılında hizmete gireceği belirtiliyor.

Ay'a otel yapılıyor: Rezervasyon fiyatı dudak uçuklattı

Bu otel, aynı anda dört misafiri ağırlayacak kapasiteye sahip olacak. Bundan sonraki aşama ise, Güzel Sanatlar Sarayı tarzında, Ay tuğlalarından inşa edilecek bir yapı olacak.

