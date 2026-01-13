Ay’a otel yapılıyor: Rezervasyon fiyatı dudak uçuklattı

AY'DA OTEL İNŞA EDECEKLER

Bilim kurgu senaryolarında olur denilen gelişme adeta gerçeğe dönüşüyor. GRU Space adlı bir şirket, San Francisco'daki Güzel Sanatlar Sarayı'ndan (Palace of the Fine Arts) esinlenen bir otel de dahil olmak üzere, Ay'da çok sayıda yaşam alanı inşa etmek istediklerini açıkladı.