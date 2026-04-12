12 Nisan 2026 Pazar
Avrupalılar oraya akın ediyor: Türkiye'nin gizli cenneti Venedik'i bile geride bıraktı

Venedik’in tahtını sallayan Muğla’nın gururu Akyaka, kristal berraklığındaki Azmak Nehri ve betonlaşmaya geçit vermeyen geleneksel mimarisiyle dünya turizminde dikkatleri üzerine çekiyor.

Süleyman Çay
Muğla’nın kalbinde, betonlaşmaya direnen mimarisi ve doğayla iç içe geçmiş ruhuyla yükselen Akyaka, küresel turizm rotalarını gölgede bırakan bir başarı hikayesine imza atıyor.

İtalya’nın kanallarıyla ünlü Venedik’ini doğal zarafetiyle geride bırakan bu özel belde, son yıllarda yerli ve yabancı gezginlerin bir numaralı çekim merkezi haline geldi.

Akyaka’yı dünya devlerinden ayıran en büyük hazinesi, hiç şüphesiz kristal netliğindeki Azmak Nehri. "Doğal akvaryum" olarak adlandırılan bu nehir, su altındaki zengin bitki örtüsünü ve yaşamı adeta bir camın arkasındaymışçasına sergiliyor.

Yıl boyu buz gibi akan sodalı suları, sadece serinlik değil, aynı zamanda doğanın sunduğu bir şifa kaynağı olarak nitelendiriliyor.

Akyaka’nın estetik başarısının arkasında, geleneksel Muğla evi kültürüne sadık kalan sarsılmaz bir duruş yatıyor.

Begonvillerin sardığı ahşap işçilikli evler, bölgenin bir beton yığınına dönüşmesini engelleyerek, toprağın ruhunu yansıtan bir sanat eseri gibi sokakları süslüyor.

Bu özgün mimari doku, uluslararası "Sakin Şehir" (Cittaslow) unvanıyla da taçlanmış durumda.

Sadece sessizlik arayanların değil, dünya çapındaki sporcuların da gözü Akyaka'nın üzerinde. Dünyanın en iyi kitesurf (uçurtma sörfü) parkurlarından birine ev sahipliği yapan Akyaka sahili, rüzgarı ve elverişli deniziyle Türk spor turizmini küresel arenada en üst sıralara taşıyor.

Günün yorgunluğu, nehir kenarındaki restoranlarda sunulan taze Ege otları ve bölgeye has yerel lezzetlerle atılıyor.

Akyaka, korunan doğası, kendine has çizgisi ve sunduğu benzersiz atmosferle, Anadolu coğrafyasının ne kadar paha biçilemez bir hazine olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
