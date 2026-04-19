Anasayfa Spor Avrupa'da 5 büyük ligde şampiyon olan ilk takım: Rekor kırdılar

Avrupa'da 5 büyük ligde şampiyon olan ilk takım: Rekor kırdılar

Bayern Münih, Bundesliga’da 35. kez şampiyon olurken 5 büyük ligde sezonu zirvede tamamlayan ilk takım oldu; Kompany yönetimindeki Bavyera ekibi hem rekorlarını geliştirdi hem de gol sayısında tarihi bir seviyeye ulaştı.

Bayern Münih, Bundesliga’da 35. kez şampiyonluk sevinci yaşadı ve Avrupa’nın 5 büyük liginde bu sezon şampiyonluğunu ilan eden ilk takım oldu.

Ligin 30. haftasında sahasında VfB Stuttgart’ı Guerreiro, Jackson, Davies ve Kane’in golleriyle 4-2 mağlup eden Bavyera ekibi, en yakın rakibi Borussia Dortmund’un Hoffenheim karşısında aldığı mağlubiyetin ardından bitime 4 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Vincent Kompany yönetiminde 2024-25 sezonunda da kupaya uzanan Bayern Münih, üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşadı. Münih temsilcisi, son 14 sezonda ise 13. kez ligi zirvede tamamladı.

Bu sezon ligde 27 maçta 32 gol atan Harry Kane ile 28 maçta 18 asist yapan Michael Olise, takımın şampiyonluğunda önemli rol oynadı. İki oyuncu da Bayern Münih formasıyla üst üste Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.

Bayern Münih, sezonu Mainz 05, 1. FC Heidenheim, VfL Wolfsburg ve 1. FC Köln ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak.

Bayern Münih, Bundesliga’da oynanan son 14 sezonda 13. kez şampiyonluğa ulaşarak dikkat çekici bir dominasyon sergiledi.

Bavyera ekibi, Borussia Dortmund’un 2010-11 ve 2011-12 sezonlarındaki üst üste şampiyonluklarının ardından 2012-13 ile 2022-23 sezonları arasında 11 kez ligi zirvede tamamladı.

2023-24 sezonunda şampiyonluğu Bayer Leverkusen’a kaptıran Bayern Münih, bir sezon aranın ardından yeniden ipi göğüsleyerek eski üstünlüğünü geri aldı.

TARİHİ REKOR

Bayern Münih, Bundesliga’da bir sezonda en fazla gol atan takım rekorunu da geliştirdi. 29. haftadaki 5-0’lık FC St. Pauli galibiyetiyle rekorunu yenileyen Bavyera ekibi, 1971-72 sezonunda kırdığı 101 gollük efsane rekoru geride bıraktı.

Vincent Kompany, Bayern Münih ile üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayarak teknik direktörlük kariyerinde önemli bir başarıya daha imza attı.

