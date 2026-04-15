İspanya hükümeti, Avrupa’daki sert göç politikalarından farklı olarak yeni bir reform paketi hazırladı. Sosyalist koalisyon tarafından oluşturulan düzenleme, belirli şartları sağlayan göçmenlere oturum izni vererek toplumsal uyumu ve iş gücü piyasasına entegrasyonu hızlandırmayı amaçlıyor.
Avrupa Birliği ülkesinden çalışma izni müjdesi: Türkler de yararlanabilecek
Avrupa Birliği ülkesi İspanya, yaklaşık 500 bin kayıt dışı göçmene oturum ve çalışma izni verilmesini öngören yeni düzenlemeyi kabul etti. Türkler de yararlanabilecek. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Yeni düzenlemeye göre, ülkede yaşayan yaklaşık 500 bin kayıt dışı göçmene ikamet ve çalışma izni verilmesini öngören bir Kraliyet Kararnamesi kabul edildi. Düzenlemeden, Türklerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kayıt dışı göçmenin yararlanması bekleniyor.
Oturum izni alabilmek için göçmenlerin 1 Ocak 2026’dan önce İspanya’ya giriş yapmış olması ve en az beş aydır ülkede ikamet etmesi gerekiyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin sabıka kaydının bulunmaması şartı aranıyor.
Başvurular 20 Nisan’da başlayacak ve 30 Haziran’da sona erecek. Verilecek ikamet ve çalışma izinleri ilk etapta bir yıl geçerli olacak.
Ancak kısa süre içinde yapılacak yoğun başvuruların nasıl değerlendirileceği konusunda belirsizlikler bulunuyor.
Göçmenlik ofisleri, yüz binlerce başvuruyu işleme alacak yeterli altyapının olup olmadığı konusunda endişelerini dile getiriyor.
Göçmenlik bürolarında görev yapan memurların bağlı olduğu sendika ise, başvuruların başlayacağı 21 Nisan’dan itibaren grev yapma ihtimalini gündeme getirdi. Sendika, yetersiz kaynaklara dikkat çekerek tüm başvuru sürecini durdurabileceklerini açıkladı.
Öte yandan Avrupa Birliği ülkesi İspanya’da 1986 ile 2005 yılları arasında da düzensiz göçmenlere yönelik altı farklı af düzenlemesi yapılmıştı.
Yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip ülkede göçmen sayısının 10 milyona yaklaştığı, düzensiz göçmen sayısının ise 840 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.