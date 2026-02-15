Avatar 4 tehlikede: 1,44 milyar dolarla gişe rekoru kırdı ama Disney’i üzdü

1,44 milyar dolar gibi devasa bir hasılatı “hayal kırıklığı” olarak görmek garip gelse de Disney cephesinde durum gerçekten bu yönde yorumlanıyor. Sinema salonlarının payı, yoğun tanıtım masrafları ve diğer giderler hesaba katıldığında, yalnızca prodüksiyon bütçesi 500 milyon dolar olan Avatar 3’ün stüdyo için beklenildiği kadar kârlı olmadığı belirtiliyor.