Aralık ayında vizyona giren Avatar: Ateş ve Kül (Avatar: Fire and Ash), dünya çapında 1,44 milyar dolar hasılat elde ederek 2025’in en çok kazanan filmlerinden biri olmayı başardı. Ancak bu rakam, Avatar 3’ün başarılı kabul edilmesi için yeterli görünmüyor. Son gelen bilgiler, filmin seriyi sürdürmeye yetecek performansı gösteremediğini işaret ediyor.
Avatar 4 tehlikede: 1,44 milyar dolarla gişe rekoru kırdı ama Disney’i üzdü
Avatar: Ateş ve Kül 1,44 milyar dolar hasılatla 2025’in zirvesine oturdu ancak Disney için kârlı değil. İkinci filme göre ciddi düşüş yaşayan seri, Avatar 4 ve 5’in iptal riskiyle karşı karşıya kaldı.
1,44 milyar dolar gibi devasa bir hasılatı “hayal kırıklığı” olarak görmek garip gelse de Disney cephesinde durum gerçekten bu yönde yorumlanıyor. Sinema salonlarının payı, yoğun tanıtım masrafları ve diğer giderler hesaba katıldığında, yalnızca prodüksiyon bütçesi 500 milyon dolar olan Avatar 3’ün stüdyo için beklenildiği kadar kârlı olmadığı belirtiliyor.
Disney, Avatar 4 ve 5’i rafa kaldırabilir
Stüdyoyu asıl kaygılandıran nokta, son iki filmin hasılatları arasındaki ciddi gerileme. 2022’de vizyona giren ikinci film 2 milyar doların üzerinde gelir elde ederken, bu kez 1,5 milyar dolar sınırını aşamamak, seyircinin seriye olan ilgisinin azaldığı şeklinde değerlendiriliyor.
Bu durum, dördüncü filmde hasılatın daha da düşebileceği endişesini güçlendiriyor. Dolayısıyla Disney’in Avatar 4’e onay verip vermeyeceği artık soru işareti taşıyor.
James Cameron baştan beri Avatar’ı beş filmlik bir destan olarak planladığını ifade ediyordu. Ne var ki Avatar 3’ün gişe performansı, 4. ve 5. filmlerin yakın vadede çekilmesini neredeyse imkânsız kılabilir.
Hollywood’da hiçbir proje tam anlamıyla “bitmez” olsa da serinin ileride yeniden gündeme gelmesi mümkün. Şimdilik bu ihtimal uzak duruyor. Disney henüz kesin bir karar açıklamadı. Yine de bugün itibarıyla Avatar 4’ün geleceği eskisi kadar net olmaktan çıktı.
Hollywood’da hiçbir proje tam anlamıyla “bitmez” olsa da serinin ileride yeniden gündeme gelmesi mümkün. Şimdilik bu ihtimal uzak duruyor. Disney henüz kesin bir karar açıklamadı. Yine de bugün itibarıyla Avatar 4’ün geleceği eskisi kadar net olmaktan çıktı.
İlk film Avatar (2009), tüm zamanların en yüksek hasılat yapan filmi unvanını uzun yıllar elinde tuttu (yaklaşık 2.92 milyar dolar). Hikaye, felçli eski deniz piyadesi Jake Sully'nin (Sam Worthington) Pandora'ya gönderilmesiyle başlar.
İnsanlar, gezegendeki değerli mineral "unobtanium"u çıkarmak isterken, yerli mavi tenli Na'vi halkıyla çatışır. Jake, avatar programı sayesinde Na'vi bedenine geçer, Prenses Neytiri (Zoe Saldaña) ile tanışır ve sonunda doğayı, Na'vi'yi korumak için taraf değiştirir. Film, ekoloji, sömürgecilik ve beyaz kurtarıcı temalarını işler; muhteşem görselliğiyle övülür.
Devam filmleri: Avatar: The Way of Water (2022): Jake ve Neytiri'nin ailesinin su klanıyla maceraları, okyanus dünyası ve yeni tehditler. Yaklaşık 2.32 milyar dolar hasılat.
Devam filmleri:Avatar: The Way of Water (2022): Jake ve Neytiri'nin ailesinin su klanıyla maceraları, okyanus dünyası ve yeni tehditler. Yaklaşık 2.32 milyar dolar hasılat.
James Cameron, seriyi toplam beş film olarak planladı. Dördüncü film Avatar 4 21 Aralık 2029'da, beşinci film Avatar 5 ise 2031'de vizyona girecek (çekimler devam ediyor veya planlanıyor).
Serinin ortak özellikleri:Pandora'nın muazzam doğası, biyolüminesan bitkiler, uçan yaratıklar (ikran).
Motion-capture teknolojisiyle yaratılan Na'vi karakterleri.
Başrollerde Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang gibi isimler.