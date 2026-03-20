20 Mart 2026 Cuma
AUDİ efsane modelini 25 yıl sonra piyasaya sürüyor: Duyanlar kulaklarına inanamadı

Alman otomotiv devi Audi, efsanevi A2 modelini yeniden sahneye çıkarıyor. Bu dönüş, içten yanmalı motorlarla değil tamamen elektrikli bir altyapıyla gerçekleşecek. Markanın giriş seviyesinde tutacağı yeni model, şehir içi mobiliteye odaklanan uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil olarak planlanıyor.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
1999-2005 seneleri arasında üretime geçirilen Audi A2, otomotiv dünyasında büyük ses getirmişti. Modelin en dikkat çekici özelliği, "Audi Space Frame" ismi verilen alüminyum gövde yapısıydı. Bu nedenle araç 900 kilogramın altına inerek olağanüstü bir hafiflik elde ediyordu.

Aerodinamik tasarımıyla birleşen bu yapı, özellikle dizel versiyonlarda 100 kilometrede 3 litrenin altına düşen tüketim değerleriyle dikkat çekmişti. Yüksek üretim maliyetleri ve sıra dışı tasarım dili, modelin geniş kitlelere ulaşmasını engelledi. Sonuç olarak A2, ticari başarıdan uzak ama vizyoner bir proje olarak tarihe geçti.

25 YIL SONRA ELEKTRİKLİ ŞEKİLDE DÖNÜYOR

Aradan geçen yaklaşık 25 seneden sonra otomotiv dünyası köklü bir dönüşüm yaşadı. Elektrifikasyonun hız kazanmasıyla beraber, A2'nin temel felsefesi bugün çok daha anlamlı hale geldi. Audi'nin yeni A2 ile hedefi, geçmişteki yenilikçi yaklaşımı daha erişilebilir ve kullanıcı dostu bir formda sunmak.

Yeni modelin, markanın elektrikli ürün gamında Audi Q4 e-tron modelinin altında konumlanması ve Audi'nin en uygun fiyatlı elektrikli aracı olması bekleniyor. Bu hamle, markanın hızla büyüyen kompakt şehir otomobilleri segmentinde daha güçlü bir konum elde etmesini sağlayacak.

Yeni nesil A2'nin, Volkswagen tarafından geliştirilen MEB Entry platformu üzerine inşa edileceği ifade ediliyor. Bu mimari, Volkswagen ID.2all, Cupra Raval ve Skoda'nın benzer kompakt modellerine de temel oluşturacak.

Önden çekişli kompakt elektrikli araçlar için optimize edilen bu platform, iç mekân kullanımını maksimum seviyeye çıkarırken, üretim maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Bu da yeni A2'nin, selefinin aksine rekabetçi bir fiyat etiketiyle sunulmasının önünü açabilir.

MODERN BİR TASARIMA SAHİP OLACAK

Yeni A2'nin tasarımında, orijinal modelin fonksiyonel yaklaşımının korunması bekleniyor. Aerodinamik verimlilik ve akıllı iç mekân kullanımı ön planda olacak. Ancak bu kez daha modern, daha rafine bir Audi tasarım dili devrede olacak.

Minimalist çizgiler, pürüzsüz yüzeyler ve markaya özgü aydınlatma imzaları, modelin karakterini belirleyecek. Amaç; hem premium algıyı koruyan hem de büyük şehirlerde pratik kullanım sunan bir otomobil ortaya koymak.

Kaynak: Haber Merkezi
