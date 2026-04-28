Audi A1 ve Q2 tarih oluyor... Alman Devi'nden yeni elektrikli otomobil

MİLYONLARCA SATAN A1 VE Q2 TARİH OLUYOR

İspanya'da üretilen ve 2010 yılından bu yana yaklaşık 1,4 milyon adet teslim edilen Audi A1 hatchback modelinin üretim süreci resmi olarak tamamlandı. Almanya'da 2016 yılından beri üretilen ve markanın en yaşlı modeli konumunda bulunan Q2 SUV ise on yıllık serüvenini 887 binin üzerinde satış rakamıyla bitirdi.

A1 ve Q2 modellerinden boşalan üretim kapasitesi, tamamen elektrikli bir otomobil olarak geri dönecek olan efsanevi A2 modeline ayrılacak. Yeni nesil elektrikli Audi A2'nin, Volkswagen'in kısa süre önce tanıttığı ID.3 Neo modeliyle ortak bir altyapıyı paylaşarak yollara çıkması planlanıyor.