09 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
Atletico Madrid Getafe maçına Peaky Blinders üyeleriyle çıkacak

Atletico Madrid Getafe maçına Peaky Blinders üyeleriyle çıkacak

Atletico Madrid ile Netflix, Peaky Blinders evreninde geçen “The Immortal Man” filmi için dikkat çeken bir tanıtım anlaşmasına imza attı. Metropolitano Stadı’nda yapılacak özel etkinlikte oyuncular ve taraftarlar 1930’ların Birmingham atmosferini yaşayacak.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Atletico Madrid Getafe maçına Peaky Blinders üyeleriyle çıkacak - Resim: 1

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Netflix’in Peaky Blinders evreninde geçen yeni filmi “The Immortal Man” için özel bir tanıtım kampanyası başlattı.

Atletico Madrid Getafe maçına Peaky Blinders üyeleriyle çıkacak - Resim: 2

The Athletic'in haberine göre; 20 Mart’ta yayınlanacak film öncesinde kulüp, sosyal medya kanalları ve stadyum etkinlikleri aracılığıyla yapımı tanıtacak.

Atletico Madrid Getafe maçına Peaky Blinders üyeleriyle çıkacak - Resim: 3

Hazırlanan kısa tanıtım filminde Atletico Madrid’in yıldız futbolcuları Antoine Griezmann, Jose Maria Gimenez, Ademola Lookman, Alexander Sorloth ve Koke yer alacak.

Atletico Madrid Getafe maçına Peaky Blinders üyeleriyle çıkacak - Resim: 4

METROPOLITANO’DA PEAKY BLINDERS ATMOSFERİ

Atletico Madrid’in 14 Mart’ta Getafe ile oynayacağı La Liga maçında stadyumda özel bir organizasyon düzenlenecek.

Atletico Madrid Getafe maçına Peaky Blinders üyeleriyle çıkacak - Resim: 5

Planlamaya göre futbolcular sahaya Peaky Blinders karakterleri tarafından “korunarak” çıkacak. Ayrıca stadyumda dizinin ikonik mekanı 'Garrison Tavern' temalı bir alan kurulacak.

Atletico Madrid Getafe maçına Peaky Blinders üyeleriyle çıkacak - Resim: 6

1930’ların Birmingham atmosferini yansıtmak için stadyumda döneme uygun kasket ve gazeteler dağıtılacak, özel ışık ve görsel şovlar yapılacak.

Atletico Madrid Getafe maçına Peaky Blinders üyeleriyle çıkacak - Resim: 7

NETFLIX SPOR DÜNYASINA GİRİYOR

Bu iş birliği, Netflix’in spor dünyasındaki yeni pazarlama hamlelerinden biri olarak görülüyor.

