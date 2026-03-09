İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Netflix’in Peaky Blinders evreninde geçen yeni filmi “The Immortal Man” için özel bir tanıtım kampanyası başlattı.
Atletico Madrid Getafe maçına Peaky Blinders üyeleriyle çıkacak
Atletico Madrid ile Netflix, Peaky Blinders evreninde geçen “The Immortal Man” filmi için dikkat çeken bir tanıtım anlaşmasına imza attı. Metropolitano Stadı’nda yapılacak özel etkinlikte oyuncular ve taraftarlar 1930’ların Birmingham atmosferini yaşayacak.Furkan Çelik
The Athletic'in haberine göre; 20 Mart’ta yayınlanacak film öncesinde kulüp, sosyal medya kanalları ve stadyum etkinlikleri aracılığıyla yapımı tanıtacak.
Hazırlanan kısa tanıtım filminde Atletico Madrid’in yıldız futbolcuları Antoine Griezmann, Jose Maria Gimenez, Ademola Lookman, Alexander Sorloth ve Koke yer alacak.
METROPOLITANO’DA PEAKY BLINDERS ATMOSFERİ
Atletico Madrid’in 14 Mart’ta Getafe ile oynayacağı La Liga maçında stadyumda özel bir organizasyon düzenlenecek.
Planlamaya göre futbolcular sahaya Peaky Blinders karakterleri tarafından “korunarak” çıkacak. Ayrıca stadyumda dizinin ikonik mekanı 'Garrison Tavern' temalı bir alan kurulacak.
1930’ların Birmingham atmosferini yansıtmak için stadyumda döneme uygun kasket ve gazeteler dağıtılacak, özel ışık ve görsel şovlar yapılacak.
NETFLIX SPOR DÜNYASINA GİRİYOR
Bu iş birliği, Netflix’in spor dünyasındaki yeni pazarlama hamlelerinden biri olarak görülüyor.