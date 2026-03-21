At sırtında asırlık gösteri: 'Hawan Daushe' büyülemeye bevam ediyor

İstanbul
Anasayfa Yaşam At sırtında asırlık gösteri: 'Hawan Daushe' büyülemeye devam ediyor

Nijerya’nın kuzeyinde asırlık Hawan Daushe geleneği, Ramazan ve Kurban Bayramları’nda emirlerin atlı alaylarıyla halkı selamladığı renkli törenlerle toplumsal birliği pekiştiriyor, kültürel mirası yaşatıyor ve turizme katkı sağlıyor.

Hausa kültürünün vazgeçilmez unsurlarından biri olan Hawan Daushe, özellikle Ramazan Bayramı’nın birinci ve ikinci günlerinde düzenlenen geleneksel bir kutlama olarak dikkat çekiyor.

“Hawan” kelimesi geçit töreni veya kutlama anlamı taşırken, “Daushe” ise sakin, yumuşak ve zarif bir havayı ifade ediyor. Bu özelliğiyle Hawan Daushe, daha ihtişamlı törenlere göre daha sade ve halka yakın bir yapı sergiliyor.

"AT BİNİCİLEK ŞENLİĞİ" OLARAK DA TANINIYOR

Hausa topraklarında 14. yüzyıldan beri her Ramazan ve Kurban Bayramı’nda düzenlenen bu etkinlik, eski yerel liderlerin bölgelerinde gerçekleştirdiği “at binicilik şenliği” olarak biliniyor.

Törende her soylu aileden bir grup, binicilik yeteneklerini ve savaşa hazırlıklarını gösteriyor. Kutlamalarda emirlerin, yardımcılarının ve at binicilerinin geleneksel kıyafetleri ile atlara takılan süslü aksesuarlar göz dolduruyor. Etkinlikte ayrıca geleneksel dans gösterileri de sunuluyor.

HAWAN DAUSHE'NİN KÖKÖNİ YÜZYILLAR ÖNCESİNE UZANIYOR

Kano Emirliği’nden Fagge Haruna yaptığı açıklamada, Hawan Daushe’nin kökeninin bölgedeki İslam emirliklerinin kuruluş dönemine kadar gittiğini belirtti.

Emirlerin bayram günlerinde halkla buluşmak için saraydan çıkıp şehirde atlı alaylar düzenlediğini anlatan Haruna, bu uygulamanın zamanla kurumsallaşarak köklü bir geleneğe dönüştüğünü söyledi.

Haruna, etkinliklerin hem yöneticilerin halka yakınlığını göstermeyi hem de toplumsal düzen ile bağlılığı güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı. Tarihsel süreçte bu törenlerin salt dini bir ritüelden öteye geçerek bölgenin kimliğini yansıtan kültürel bir mirasa evrildiğini kaydetti.

TOPLUMSAL BİRLİK VE AİDİYETİN GÜÇLÜ SİMGESİ

Farklı sosyal kesimlerden insanları bir araya getirerek dayanışmayı pekiştirdiğini ifade eden Haruna, etkinliğin genç nesillere kültürel değerlerin aktarılmasında da kritik bir rol oynadığını söyledi.

Haruna, Hawan Daushe’nin sadece yerel halk için değil, kültürel turizm açısından da büyük potansiyel barındırdığını vurguladı.

Renkli görüntüler sunan törenler; geleneksel müzik, otantik kıyafetler ve etkileyici atlı gösterilerle ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Etkinlik özellikle Kano, Zaria, Bauchi ve Katsina gibi şehirlerde yoğun biçimde düzenlenirken, her bölge kendi özgün dokusunu ve yorumunu bu geleneğe katıyor.

MODERNLEŞMEYE RAĞMEN CANLILIĞI KORUYOR

Haruna, küreselleşme ve modern yaşam tarzlarının etkisine rağmen Hawan Daushe’nin gücünden hiçbir şey kaybetmediğini anlattı

Yerel yönetimler ile kültürel kurumların, geleneğin devamlılığını sağlamak için çeşitli destekler sunduğunu belirten Haruna, “Hawan Daushe, geçmiş ile bugün arasında köprü kurarak Nijerya’nın kültürel çeşitliliğini ve tarihsel derinliğini yansıtan önemli bir değer olmayı sürdürüyor.” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
