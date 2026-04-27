Geçtiğimiz aylarda anneannesi Zülfiye Maleri'yi kaybeden ünlü oyuncu Aslıhan Karalar, anneannesiz girdiği ilk doğum gününde yaptığı paylaşımla sevenlerini duygulandırdı.
Aslıhan Karalar’ın en zor doğum günü: "İçimde en çok seni taşıyorum"
Geçtiğimiz aylarda kaybettiği anneannesinin acısını yaşayan Aslıhan Karalar, anneannesiz girdiği ilk doğum gününde yürekleri sızlatan bir paylaşım yaptı. Yeni yaşına hüzünle "merhaba" diyen ünlü oyuncu, kalbindeki özlemi en içten cümlelerle dile getirdi.
Best Model Of Turkey 2017 birincisi ve başarılı oyuncu Aslıhan Karalar, yeni yaşına hüzünlü bir başlangıç yaptı. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören anneannesi Zülfiye Maleri’yi (85) kaybetmenin acısını yaşayan Karalar, ilk kez anneannesi olmadan kutladığı doğum gününde, sosyal medya hesabı üzerinden yürekleri sızlatan bir mesaj yayınladı.
Yeni yaşını kutlarken bir yanının hep eksik kaldığını belirten Karalar, takipçileriyle paylaştığı notta şu ifadelere yer verdi:
"Anneannemsiz ilk doğum günüm… Bana öğrettiği her şeyle, bıraktığı sevgiyle, gücüyle ve dualarıyla her zaman yan yanayız. Ondan öğrendiğim gibi güçlü, zarif, gerçek ve dimdik… Bir yaş daha büyürken, içimde en çok seni taşıyorum anneannem…"
Daha önce acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu, "Hayatımdaki en değerli varlığım, canım anneannem Zülfiye Maleri Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah mekânını cennet eylesin" sözleriyle veda etmişti.
Maleri'nin cenazesi, İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çanakkale’nin Çan ilçesine gönderilmişti.
Doğum gününde sergilediği bu derin ve içten duruş, takipçileri tarafından büyük bir destekle karşılandı. Karalar'ın paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ünlü oyuncunun sevenleri taziye ve iyi dilek mesajlarıyla desteklerini dile getirdi.