Burçlar (zodyak burçları), astrolojide doğduğunuz anda Güneş'in gökyüzündeki konumuna göre belirlenen 12 temel işaret grubudur.
Asla aldatmayan burçlar hangileri? İşte en sadık 4 burç
İlişkilerde güven ve sadakat, çoğu insan için en kıymetli hazinelerden biridir. Bazılarımız için güven, zamanla örülen güçlü bir kale gibidir; bazılarımız içinse ilişkinin başından itibaren vazgeçilmez bir haktır. Peki, en sadık burçlar hangileri ve bu sadakatin sırrı nedir?Cansu İşcan
Ekliptik (Güneş'in görünür yörüngesi) 360 dereceye eşit 12 parçaya (her biri yaklaşık 30 derece) bölünerek oluşturulur ve bu sistem binlerce yıldır kullanılmaktadır. Burçlar, kişilik özellikleri, davranış eğilimleri, ilişkiler, kariyer ve günlük hayat hakkında genel ipuçları verir; ancak bireysel haritalar (yükselen burç, ay burcu vb.) daha detaylı analiz için gereklidir.
Burçlar dört ana elemente ayrılır:
Ateş (enerjik, tutkulu, lider ruhlu): Koç, Aslan, Yay
Toprak (pratik, sabırlı, güvenilir): Boğa, Başak, Oğlak
Hava (iletişimci, zeki, sosyal): İkizler, Terazi, Kova
Su (duygusal, sezgisel, derin): Yengeç, Akrep, Balık
Ayrıca üç kalite (grup) vardır:
Öncü (başlatıcı): Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak
Sabit (kararlı): Boğa, Aslan, Akrep, Kova
Değişken (uyumlu, esnek): İkizler, Başak, Yay, Balık
Koç (21 Mart – 20 Nisan) – Ateş, Öncü
Cesur, enerjik, lider ruhlu, girişken; aceleci ve sabırsız olabilir.
Boğa (21 Nisan – 20 Mayıs) – Toprak, Sabit
Sabırlı, güvenilir, sadık, konfor ve maddi güvenceye önem verir; inatçı yönü vardır.
İkizler (21 Mayıs – 21 Haziran) – Hava, Değişken
Zeki, meraklı, iletişimci, esprili; kararsız ve yüzeysel kalabilir.
Yengeç (22 Haziran – 22 Temmuz) – Su, Öncü
Duygusal, koruyucu, aile odaklı, şefkatli; hassas ve içe kapanık olabilir.
Terazi (23 Eylül – 22 Ekim) – Hava, Öncü
Uyumlu, diplomatik, sosyal, adalet duygusu güçlü; kararsız ve başkalarını memnun etmeye çalışır.
Akrep (23 Ekim – 21 Kasım) – Su, Sabit
Tutkulu, gizemli, derin, kararlı; kıskanç ve yoğun duygulara sahip olabilir.
Yay (22 Kasım – 21 Aralık) – Ateş, Değişken
İyimser, maceracı, özgür ruhlu, filozofik; sorumsuz ve abartılı olabilir.
Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak) – Toprak, Öncü
Disiplinli, hırslı, sorumluluk sahibi, gerçekçi; soğuk ve mesafeli görünebilir.
Kova (20 Ocak – 18 Şubat) – Hava, Sabit
Yenilikçi, bağımsız, insancıl, özgün; asi ve duygusal olarak uzak durabilir.
Balık (19 Şubat – 20 Mart) – Su, Değişken
Sezgisel, hayalperest, empatik, fedakâr; kaçışçı ve kararsız olabilir.
BOĞA
Toprak elementinin bu sakin burcu, hayatına aldığı kişiyi bir “misafir” gibi değil, bir “ev” gibi görür. Bir Boğa gönlünü açtığında bu, ömürlük bir söz anlamına gelir.
Değişime direnç gösterdikleri kadar, sevdikleri insandan da kolay vazgeçmezler. Sadakatleri, fırtınalara meydan okuyan bir ağacın derin kökleri gibidir; yavaş yavaş yerleşir, sımsıkı tutunur ve asla kopmaz
YENGEÇ
Yengeçlerin sert kabuğunun ardında, dünyadaki en şefkatli ve sadık kalplerden biri gizlidir. Onlar için sevdikleri kişi, kendilerinden bile önce gelir.
Bir Yengeç, yakınının her acısını kendi acısı gibi taşır ve bağlarını korumak için her şeyi göze alır. Kurdukları o görünmez bağ, kolay kolay kopacak türden değildir.
AKREP
Akrep burcu yarım yamalak işlerden hoşlanmaz. Sevgileri de sadakatleri de “ya hep ya hiç” mantığına dayanır. Size gerçekten güvendiklerinde ve hayatlarına aldıklarında, artık en büyük koruyucunuz olurlar.
Gizliliğe ve sadakate verdikleri değer o kadar büyüktür ki, hakkınızdaki en küçük sırrı bile mezara kadar saklayabilirler.
OĞLAK
Oğlaklar için sadakat yalnızca bir duygu değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Bir Oğlak “yanındayım” dedi mi, bu sözü tutmak için gerekirse herkesi karşısına alabilir.
Uzun soluklu ilişkilerden ve kalıcı bağlardan hoşlanırlar. İniş çıkışlı maceralar yerine, zamanla güçlenen istikrarlı güven duygusuna odaklanırlar.