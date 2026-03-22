Asla aldatmayan burçlar hangileri? İşte en sadık 4 burç

YENGEÇ

Yengeçlerin sert kabuğunun ardında, dünyadaki en şefkatli ve sadık kalplerden biri gizlidir. Onlar için sevdikleri kişi, kendilerinden bile önce gelir.

Bir Yengeç, yakınının her acısını kendi acısı gibi taşır ve bağlarını korumak için her şeyi göze alır. Kurdukları o görünmez bağ, kolay kolay kopacak türden değildir.