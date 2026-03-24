ASELSAN Türkiye'nin yeni füze sistemini tanıttı: Görüntüler göz kamaştırdı

Yeniçağ Gazetesi
24 Mart 2026 Salı
ASELSAN, 2000 lb sınıfı serbest düşüm bombalarını akıllı mühimmata dönüştüren KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti’nin sahada aktif olarak kullanıldığını belirterek, F-16'dan atıldığı görüntüleri paylaştı.

Baran Yalçın
Açıklamada, sistemin yüksek hassasiyet, uzun menzil ve güçlü tahrip kabiliyetiyle operasyonel etkinliğe katkı sağladığı vurgulandı.

1 ton ağırlığındaki Mk-84 bombasını güdümlü hale getiren KGK-84, menzilini de 100 kilometreye çıkarıyor. Şirket tarafından yapılan değerlendirmede, KGK-84’ün açılır kanat yapısı sayesinde uzun menzilden bırakılabildiği ve yol noktası takibi kabiliyeti ile hedeflere karşı etkili angajman imkânı sunduğu ifade edildi.

ASELSAN KGK-84 KANATLI GÜDÜM KİTİ TANITTI

KGK-84, MK-84, MK-84-T, NEB ve NEB-T tipi 2000 lb sınıfındaki bombaları, hassas güdümlü hava-yer mühimmatına dönüştürmek üzere geliştirildi. Sistem, entegre ataletsel seyrüsefer sistemi (ANS) ile küresel konumlandırma sistemi (KKS) birlikte kullanılarak çalışıyor.

Öte yandan CRPA anti-jam anten sayesinde GNSS karıştırmasına karşı dayanıklılık sağlanarak, elektronik harp ortamlarında da görev icra edebiliyor.

Uzun menzil ve yüksek hassasiyet

KGK-84, savaş uçaklarından bırakıldığında yaklaşık 100 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor. Sistem, 10 metrenin altında vuruş hassasiyeti (CEP) ile hedeflere yüksek doğrulukla angaje olabiliyor.

Bu kabiliyet, platformların düşman hava sahasına girmeden hedefleri etkisiz hale getirmesine imkân tanıyor.

Gelişmiş görev kabiliyetleri

Sistem;

her türlü hava koşulunda görev yapabilme

gece ve gündüz operasyon kabiliyeti

yol noktası takibi

seçilebilir vuruş açısı

fırsat hedeflerine angajman gibi özelliklerle donatılmış durumda.

F-16 platformuna entegrasyon

KGK-84, MIL-STD-1760 standardı ile uyumlu olup başta F-16 savaş uçakları olmak üzere uygun platformlara entegre şekilde kullanılabiliyor. Bu sayede mevcut mühimmatların etkinliği artırılarak operasyonel esneklik sağlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
