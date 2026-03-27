Arzum Onan’dan Meksika esintisi: Güzelliğiyle büyüledi!
27 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla noktalayan Arzum Onan, yeni aşkı Orkan Özkan ile çıktığı Meksika tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyayı salladı. 52 yaşındaki tescilli güzelin yıllara meydan okuyan sadeliği, takipçilerinden tam not aldı.Dilem Taştan
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ ile1996 yılında nikah masasınaoturmuştu. Çift ünlüler dünyasında 'örnek' olarak gösteriliyordu. Ünlü çift Mayıs 2023'te anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne el ele gelen ikilinin, duruşma sonrasında da adliyeden el ele ayrılması dikkat çekmişti.
Mehmet Aslantuğ ile yollarını ayırdıktan sonra iş insanı Orkan Özkan ile yeni bir birlikteliğe adım atan Arzum Onan, mutluluğunu gözler önüne seriyor. Amerika’da yerleşik bir hayat süren sevgilisinin yanına giden ünlü isim, ilişkisini mesafelere rağmen dolu dizgin yaşıyor.
52 yaşındaki ünlü ismin sade güzelliği takipçileri tarafından tam not alırken, pozlarına kısa sürede çok sayıda yorum geldi.
1993 yılında Türkiye ve Avrupa Güzeli seçilerek hafızalara kazınan Arzum Onan, uzun yıllardır profesyonel olarak heykeltıraşlık yapıyor. "Dokuz" ve "Kadın" isimli kişisel sergileriyle büyük beğeni toplayan sanatçı, eserlerinde mermer, bronz, ahşap ve cam gibi farklı malzemeler kullanarak kadının gücünü ve duygularını işlemeye devam ediyor.
Oyunculuğa uzun bir ara veren Onan, hayranlarını heyecanlandıran bir kararla setlere geri döndü. 2025 yılında izleyiciyle buluşması beklenen "Bi Umut" filminde "Fatma" karakterini canlandıran oyuncu, böylece 16 yıl aradan sonra ilk kez bir sinema projesinde yer almış oldu.
Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini 2023 yılında örnek bir sükûnetle sonlandıran Arzum Onan, özel hayatında da yeni bir döneme girdi. Son dönemde iş insanı Orkan Özkan ile birliktelik yaşayan Onan, hayatındaki bu yeni süreci gözlerden uzak ve huzurlu bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyor.
Zarafeti ve sanatçı kimliğiyle her daim takdir toplayan Onan, hem heykelleriyle hem de seçici davrandığı oyunculuk projeleriyle sanat dünyasına ilham vermeye devam ediyor.