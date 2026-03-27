Arzum Onan’dan Meksika esintisi: Güzelliğiyle büyüledi!

1993 yılında Türkiye ve Avrupa Güzeli seçilerek hafızalara kazınan Arzum Onan, uzun yıllardır profesyonel olarak heykeltıraşlık yapıyor. "Dokuz" ve "Kadın" isimli kişisel sergileriyle büyük beğeni toplayan sanatçı, eserlerinde mermer, bronz, ahşap ve cam gibi farklı malzemeler kullanarak kadının gücünü ve duygularını işlemeye devam ediyor.