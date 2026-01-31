Avustralya Açık’ta şampiyon Elena Rybakina

İki tenisçi de turnuva boyunca set vermeden finale yükselmişti. Sabalenka, çeyrek finalde Iva Jovic’i, yarı finalde Elina Svitolina’yı 2-0’la geçerken; Rybakina ise Iga Swiatek ve Jessica Pegula’yı aynı skorlarla eledi.