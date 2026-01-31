Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık’ta dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile 5 numaralı seribaşı Elena Rybakina, şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi.
Avustralya Açık’ta şampiyon Elena Rybakina
Elena Rybakina, Avustralya Açık’ta Aryna Sabalenka’yı 2-1 yenerek kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğunu kazandı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Rod Laver Arena’daki finalde ilk seti 6-4 kazanan Rybakina’ya, ikinci sette aynı skorla karşılık veren Sabalenka durumu 1-1’e getirdi.
Büyük çekişmeye sahne olan final setinde üstünlüğü ele geçiren Rybakina, maçı 2-1 kazanarak kariyerinde ilk kez Avustralya Açık şampiyonluğuna ulaştı.
İki tenisçi de turnuva boyunca set vermeden finale yükselmişti. Sabalenka, çeyrek finalde Iva Jovic’i, yarı finalde Elina Svitolina’yı 2-0’la geçerken; Rybakina ise Iga Swiatek ve Jessica Pegula’yı aynı skorlarla eledi.
Bu final öncesinde 14 kez karşılaşan iki isimden Sabalenka’nın 8-6’lık üstünlüğü bulunuyordu.
Ancak Rybakina, 2023 Avustralya Açık finalindeki mağlubiyetin rövanşını alarak bu kez mutlu sona ulaştı.