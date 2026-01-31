Yeniçağ Gazetesi
31 Ocak 2026 Cumartesi
Avustralya Açık'ta şampiyon Elena Rybakina

Elena Rybakina, Avustralya Açık’ta Aryna Sabalenka’yı 2-1 yenerek kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğunu kazandı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Avustralya Açık’ta şampiyon Elena Rybakina - Resim: 1

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık’ta dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile 5 numaralı seribaşı Elena Rybakina, şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi.

Avustralya Açık’ta şampiyon Elena Rybakina - Resim: 2

Rod Laver Arena’daki finalde ilk seti 6-4 kazanan Rybakina’ya, ikinci sette aynı skorla karşılık veren Sabalenka durumu 1-1’e getirdi.

Avustralya Açık’ta şampiyon Elena Rybakina - Resim: 3

Büyük çekişmeye sahne olan final setinde üstünlüğü ele geçiren Rybakina, maçı 2-1 kazanarak kariyerinde ilk kez Avustralya Açık şampiyonluğuna ulaştı.

Avustralya Açık’ta şampiyon Elena Rybakina - Resim: 4

İki tenisçi de turnuva boyunca set vermeden finale yükselmişti. Sabalenka, çeyrek finalde Iva Jovic’i, yarı finalde Elina Svitolina’yı 2-0’la geçerken; Rybakina ise Iga Swiatek ve Jessica Pegula’yı aynı skorlarla eledi.

Avustralya Açık’ta şampiyon Elena Rybakina - Resim: 5

Bu final öncesinde 14 kez karşılaşan iki isimden Sabalenka’nın 8-6’lık üstünlüğü bulunuyordu.

Avustralya Açık’ta şampiyon Elena Rybakina - Resim: 6

Ancak Rybakina, 2023 Avustralya Açık finalindeki mağlubiyetin rövanşını alarak bu kez mutlu sona ulaştı.

Kaynak: Spor Servisi
