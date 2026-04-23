Yeniçağ Gazetesi
23 Nisan 2026 Perşembe
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'e ceza: UEFA duyurdu

UEFA, sarsıntı protokolü ihlali nedeniyle Shakhtar Donetsk ve Arda Turan’a para cezası verdi; kulübe ayrıca zorunlu eğitim ve ek yaptırımlar uygulandı.

İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'e ceza: UEFA duyurdu - Resim: 1

Shakhtar Donetsk, 9 Nisan’da Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında AZ Alkmaar’ı 3-0 mağlup etmişti.

1 6
Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'e ceza: UEFA duyurdu - Resim: 2

Sport’ta yer alan habere göre, bu karşılaşmada Ukrayna ekibinin yıldızı Isaque, 5. dakikada kafa travması yaşamasına rağmen sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna devam etti.

2 6
Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'e ceza: UEFA duyurdu - Resim: 3

Ancak 19 yaşındaki futbolcu, 24. dakikada sahada kalamayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

3 6
Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'e ceza: UEFA duyurdu - Resim: 4

UEFA, “Oyuncularda ciddi sakatlık durumunda uygulanması gereken prosedürlere uyulmaması – Sarsıntı Protokolü İhlali” gerekçesiyle Shakhtar Donetsk ve Arda Turan’a ayrı ayrı ceza verdi.

4 6
Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'e ceza: UEFA duyurdu - Resim: 5

UEFA, Shakhtar Donetsk’e 10 bin euro, Arda Turan’a ise 20 bin euro para cezası uyguladı. Ayrıca kulübe; teknik ekip, futbolcular ve personel için sarsıntı eğitimi düzenleme zorunluluğu getirildi.

5 6
Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'e ceza: UEFA duyurdu - Resim: 6

Bunun yanı sıra Shakhtar Donetsk, “Spor etkinliklerine uygun olmayan mesaj iletilmesi” maddesi kapsamında da 20 bin euro ek para cezasına çarptırıldı.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro