Shakhtar Donetsk, 9 Nisan’da Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında AZ Alkmaar’ı 3-0 mağlup etmişti.
Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'e ceza: UEFA duyurdu
UEFA, sarsıntı protokolü ihlali nedeniyle Shakhtar Donetsk ve Arda Turan’a para cezası verdi; kulübe ayrıca zorunlu eğitim ve ek yaptırımlar uygulandı.İbrahim Doğanoğlu
Sport’ta yer alan habere göre, bu karşılaşmada Ukrayna ekibinin yıldızı Isaque, 5. dakikada kafa travması yaşamasına rağmen sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna devam etti.
Ancak 19 yaşındaki futbolcu, 24. dakikada sahada kalamayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
UEFA, “Oyuncularda ciddi sakatlık durumunda uygulanması gereken prosedürlere uyulmaması – Sarsıntı Protokolü İhlali” gerekçesiyle Shakhtar Donetsk ve Arda Turan’a ayrı ayrı ceza verdi.
UEFA, Shakhtar Donetsk’e 10 bin euro, Arda Turan’a ise 20 bin euro para cezası uyguladı. Ayrıca kulübe; teknik ekip, futbolcular ve personel için sarsıntı eğitimi düzenleme zorunluluğu getirildi.
Bunun yanı sıra Shakhtar Donetsk, “Spor etkinliklerine uygun olmayan mesaj iletilmesi” maddesi kapsamında da 20 bin euro ek para cezasına çarptırıldı.