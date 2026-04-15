UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Bayern Münih karşısında sergilediği performansla karşılaşmaya damga vurdu.
Arda Güler frikik golüyle Neuer'i avladı: Türkiye'den 2 tanıdık isim de bunu başarmıştı
Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih’e karşı attığı iki golle maça damga vururken, frikikten Manuel Neuer’i de mağlup ederek dikkat çekti. Türkiye'den tanıdığımız 2 isim de daha önce bunu başarmıştı. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Müsabakanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Arda Güler, ceza sahası dışından attığı iki golle takımını öne taşıdı. Genç yıldızın ikinci golü ise büyük beğeni topladı.
Arda Güler, Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer’e karşı frikikten kaydettiği golle dikkat çekti.
Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Neuer’e karşı bu başarıyı elde eden Türkiye'den de 2 tanıdık futbolcu da var.
Hakan Çalhanoğlu
Türkiye'nin kaptanı Hakan, Bayer Leverkusen forması giydiği dönemde 2 Mayıs 2015’te maçın 55. dakikasında Manuel Neuer’e karşı muazzam bir frikik golü atmıştı.
Talisca
Ülkemizde şu an Fenerbahçe forması giyen Talisca, Benfica forması giydiği dönemde 13 Nisan 2016’da UEFA Champions League maçında Manuel Neuer’e karşı harika bir frikik golüne imza atmıştı.
REKOR KIRDI
Arda Güler, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü de bu maçta kaydetti. Öte yandan milli yıldız, 35 saniye ile Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi tarihinde en hızlı golünü atan oyuncu oldu.