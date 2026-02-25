Arda Güler dev maçta sahnede: Real Madrid - Benfica karşılaşması

Prestianni Maçta Yok

Diğer yandan UEFA, Prestianni'nin Vinicius'a yaptığı ırkçı söylemler iddiasıyla geçici bir ceza verildiğini duyurdu. Nihai karar, soruşturma tamamlandıktan sonra verilecek. Prestianni, son 16 play-off turu rövanşında Real Madrid'e karşı sahada olamayacak.