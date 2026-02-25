UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İspanyol temsilcisi Real Madrid, 1-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak.
Arda Güler dev maçta sahnede: Real Madrid - Benfica karşılaşması
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Real Madrid evinde Benfica'yı ağırlıyor. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Hangi Kanalda? Saat Kaçta?
Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma bugün TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT platformu Tabii'den naklen yayınlanacak.
Real Madrid geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta Mourinho'nun ekibi Benfica'yı deplasmanda Vinicius Junior'un golüyle 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etmişti.
Prestianni Maçta Yok
Diğer yandan UEFA, Prestianni'nin Vinicius'a yaptığı ırkçı söylemler iddiasıyla geçici bir ceza verildiğini duyurdu. Nihai karar, soruşturma tamamlandıktan sonra verilecek. Prestianni, son 16 play-off turu rövanşında Real Madrid'e karşı sahada olamayacak.
Arda Güler ve Rafa Silva'nın maça ilk 11'de başlama ihtimali yüksek..
Muhtemel 11'ler
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Carreras, Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Camavinga, Mbappe, Vinicius Junior.
Benfica: Trubin, Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl, Barreiro, Barrenechea, Aursnes, Rafa Silva, Schjelderup, Pavlidis.