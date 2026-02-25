Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Arda Güler dev maçta sahnede: Real Madrid - Benfica karşılaşması

Arda Güler dev maçta sahnede: Real Madrid - Benfica karşılaşması

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Real Madrid evinde Benfica'yı ağırlıyor. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Arda Güler dev maçta sahnede: Real Madrid - Benfica karşılaşması - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İspanyol temsilcisi Real Madrid, 1-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak.

1 7
Arda Güler dev maçta sahnede: Real Madrid - Benfica karşılaşması - Resim: 2

Hangi Kanalda? Saat Kaçta?

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma bugün TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT platformu Tabii'den naklen yayınlanacak.

2 7
Arda Güler dev maçta sahnede: Real Madrid - Benfica karşılaşması - Resim: 3

Real Madrid geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta Mourinho'nun ekibi Benfica'yı deplasmanda Vinicius Junior'un golüyle 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etmişti.

3 7
Arda Güler dev maçta sahnede: Real Madrid - Benfica karşılaşması - Resim: 4

Prestianni Maçta Yok

Diğer yandan UEFA, Prestianni'nin Vinicius'a yaptığı ırkçı söylemler iddiasıyla geçici bir ceza verildiğini duyurdu. Nihai karar, soruşturma tamamlandıktan sonra verilecek. Prestianni, son 16 play-off turu rövanşında Real Madrid'e karşı sahada olamayacak.

4 7
Arda Güler dev maçta sahnede: Real Madrid - Benfica karşılaşması - Resim: 5

Arda Güler ve Rafa Silva'nın maça ilk 11'de başlama ihtimali yüksek..

5 7
Arda Güler dev maçta sahnede: Real Madrid - Benfica karşılaşması - Resim: 6

Muhtemel 11'ler

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Carreras, Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Camavinga, Mbappe, Vinicius Junior.

6 7
Arda Güler dev maçta sahnede: Real Madrid - Benfica karşılaşması - Resim: 7

Benfica: Trubin, Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl, Barreiro, Barrenechea, Aursnes, Rafa Silva, Schjelderup, Pavlidis.

7 7
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro