Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), plaka basım işlemlerinde kapsamlı bir değişikliğe gidiyor.
Plaka ödemelerinde yeni dönem: Nakit dönemi sona erdi, 2026 ücreti?
2 Şubat 2026’dan itibaren plaka ödemeleri yalnızca kamu bankaları üzerinden yapılacak; 2026 yılı plaka basım ücreti 850 TL olarak belirlendi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
2 Şubat 2026 itibarıyla plaka bedelleri artık elden veya kredi kartıyla değil, yalnızca kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) üzerinden tahsil edilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte 2026 yılı plaka basım ücreti 850 TL olarak güncellendi.
Plaka basım ve araç tescil işlemlerinde dijitalleşme ve denetim odaklı yeni bir süreç başlıyor.
Noter satışlarından sonra yapılan plaka basım ödemeleri, bundan böyle banka üzerinden ve belge numarası ile yapılacak; ödemenin ardından sistem onayı alınacak ve belge basım atölyesine ibraz edilecek.
NAKİT ÖDEME DÖNEMİ SONA ERİYOR
2 Şubat’tan itibaren nakit veya kredi kartı ile plaka ödemesi yapılamayacak.
Kamu bankalarında hesabı olmayan vatandaşlar, hesabı olan bir tanıdıkları üzerinden internet bankacılığı ile ödeme yapabilecek.
Hafta sonu nöbetçi noterlerde işlem yapılacak vatandaşların da ödemelerini internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.
PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ KURALLARI
- İkinci el araç alımlarında, alıcının ikametgah ili ile aracın plakası farklıysa plaka değişimi yapılabiliyor.
- Tek plaka kaybolursa mevcut numara ile yeniden basım yapılabiliyor.
- Her iki plaka da kayıp veya çalıntıysa güvenlik gerekçesiyle tamamen yeni harf ve numara grubu tahsis ediliyor ve ruhsat yenileniyor.