Dünyada en çok kullanılan markalardan biri olan Apple, genel olarak başarılı, güçlü ve şık ürünleriyle tanınır. Bu ürünler, dünyada trend olurken, Apple’ın az da olsa tutmayan bazı ürünleri de var.
Apple'ın tutmayan ürünleri ortaya çıktı: Sessizce piyasadan silindiler
Baran Yalçın
Beklenen ilgiliyi görmeyen bu cihazlar, Apple tarafından iptal edildi. İşte Apple’ın piyasa sürdüğü ancak tutturamadığı bazı ürünler,
iPhone mini
Apple, 2020 senesinde, modellerine bir ürün daha eklemişti. Bu model, daha küçük ekranlı iPhone mini olarak piyasaya çıktı. İlki de iPhone 12 mini olarak piyasaya girmişti. Fakat, küçük ekran ve kısa pil ömrü sebebiyle kullanıcılar tarafından ilgi görmedi ve satış rakamları oldukça düşük oldu.
12 inç MacBook
2015 senesinde piyasaya sürülen 12 inçlik MacBook, ince ve hafif yapısıyla dikkat çekti. Fakat performans/bağlantı esnekliği beklentileriyle çakışınca kullanıcılar tarafından pek de ilgi görmedi. Apple, 12 inç MacBook’u 2019 senesinde satıştan kaldırdı ve devam bir modeli de olmadı.
iPhone “c” modelleri
iPhone 5c, iPhone 5s ile aynı dönemde kamuoyuna tanıtıldı. Apple’ın renkli ve plastik kasalı ilk "ekonomik" denemesi olarak lanse ediliyordu. Fakat Apple’ın "ucuz" algısı, kullanıcıların beklentisinin altında kaldı.
iPod Hi-Fi
2006 senesinde iPod’ların çok popüler olduğu zamanlarda Apple’ın dev hoparlör istasyonu çıkarma fikri mantıklı gelse de bu ürün çok yüksek fiyatı ve sınırlı özellikleriyle beklentilerin altında kaldı. Yalnızca 18 ay sonra, 2007’nin Eylül ayında üretimi durduruldu.
Apple Pippin
Apple, 90’lı yılların ortasında oyun konsolu pazarına girmek istedi. Bandai ile iş birliği içinde üretilen Pippin, hem bir bilgisayar hem de bir oyun konsolu olmayı amaçlıyordu. Fakat o döneme göre 600 dolarlık fiyatı ve çok kısıtlı oyun kütüphanesi, ürünün satılmasına engel oldu.
FineWoven aksesuarlar
Apple’ın çevreci bir vizyonla deri kılıfların yerine getirilen ve “FineWoven” olarak isimlendirilen bu kumaş benzeri ürün, kullanıma başladıktan sadece birkaç gün sonra çizilmesi ve kalitesiz hissettirmesiyle insanlar tarafından tercih edilmedi. Apple, kullanıcı geri bildirimlerine dikkat ederek, 2024 ve 2025 süreçlerinde bu cihazı sessizce kaldırdı.
iPhone Plus
Apple, 2025’in eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 17 serisiyle iPhone Plus modellerine veda etti, yerine çok ince tasarımlı Air’ı çıkarttı. Sonuncusu iPhone 16 Plus olarak kalan Plus modeller, büyük ekranlı ve daha iyi pil ömürlü olmalarına rağmen asla istenilen satış seviyelerine çıkamadı ve bu nedenle seriden kaldırıldı. Yerine gelen Air modelinde ise farklı bir durum söz konusu değil. Öyle ki iPhone Air’ın da satış rakamları çok düşük seviyelerde. İlerleyen senelerde onun da iptali söz konusu olabilir.