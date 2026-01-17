Apple'ın tutmayan ürünleri ortaya çıktı: Sessizce piyasadan silindiler

iPhone Plus

Apple, 2025’in eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 17 serisiyle iPhone Plus modellerine veda etti, yerine çok ince tasarımlı Air’ı çıkarttı. Sonuncusu iPhone 16 Plus olarak kalan Plus modeller, büyük ekranlı ve daha iyi pil ömürlü olmalarına rağmen asla istenilen satış seviyelerine çıkamadı ve bu nedenle seriden kaldırıldı. Yerine gelen Air modelinde ise farklı bir durum söz konusu değil. Öyle ki iPhone Air’ın da satış rakamları çok düşük seviyelerde. İlerleyen senelerde onun da iptali söz konusu olabilir.