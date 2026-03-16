Apple'dan büyük sürpriz: iOS 27 İphone'ları kökünden değiştirecek

Derin uygulama entegrasyonu
Uygulamalar arası dosya taşıma, fotoğraf düzenleme ve gönderme, yol tarifi alıp paylaşma gibi karmaşık görevleri gerçekleştirecek.
Sohbet Botu Modu
ChatGPT, Claude veya Gemini benzeri tam teşekküllü sohbet arayüzü gelecek. Sistem seviyesinde entegre olacak, geçmiş sohbetleri tutacak ve web aramalarını özetleyecek.
Görsel üretme ve World Knowledge: Image Playground entegrasyonuyla görsel oluşturma, web’den bilgi çekerek akıllı yanıtlar verme.
Tasarım yeniliği: Daha animasyonlu ve dinamik bir Siri arayüzü (masaüstü robot tasarımlarından esinlenerek) gelebilir.
Apple, bazı özelliklerde Google Gemini ile iş birliği yaparak özel modeller kullanmayı planlıyor.