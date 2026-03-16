Apple'dan büyük sürpriz: iOS 27 İphone'ları kökünden değiştirecek

Apple'ın WWDC 2026 etkinliğine yalnızca üç ay kaldı. Bu etkinlikte iOS 27 resmi olarak tanıtılacak. Tamamen yenilenmiş Siri'nin eylül ayına ertelenmesi bekleniyor. İşte iOS 27'nin getireceği en önemli yenilikler ve detaylar.

Hava Demir
iPhone Fold İçin Özel Arayüz ve Multitasking Özellikleri

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold'un eylül 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Kapalıyken yaklaşık 5.5 inç ekrana, açıldığında ise 7.8 inç büyük ekrana sahip olacak cihaz, iPad benzeri bir deneyim sunacak.

iPadOS yerine iOS kullanacak, ancak iPad uygulamalarını desteklemeyecek.
Açık modda yan yana iki uygulama çalıştırma (split-view multitasking) desteği gelecek.

Uygulamalarda sol tarafta yan paneller (sidebar) yer alacak.
Apple, geliştiricilere bu yeni düzene kolay uyum için özel araçlar sağlayacak.
Kapalı modda standart iPhone arayüzü korunurken, açık modda 4:3 en-boy oranı ile daha geniş ve üretken bir kullanım sunulacak.
iOS 27, bu katlanabilir tasarıma özel arayüz değişiklikleriyle iPhone deneyimini tamamen dönüştürecek.

Siri Daha Akıllı ve Sohbet Botu Gibi Olacak

Apple Intelligence entegrasyonuyla Siri'nin büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Gecikmeler nedeniyle bazı özellikler iOS 26'ya kaydırılmış olsa da, iOS 27 ile Siri'nin temel yenilikleri devreye girecek.Kişisel bağlam anlayışı: E-postalar, mesajlar, fotoğraflar ve dosyaları takip ederek daha akıllı yanıtlar verecek.

Örnek: “Ahmet’in geçen hafta gönderdiği dosyaları göster” veya “Pasaport numaram ne?”

Ekran Farkındalığı

Ekrandaki içeriği görerek işlem yapacak.

Mesajdaki adresi rehber’e ekleme veya fotoğrafları doğrudan paylaşma gibi.

Derin uygulama entegrasyonu

Uygulamalar arası dosya taşıma, fotoğraf düzenleme ve gönderme, yol tarifi alıp paylaşma gibi karmaşık görevleri gerçekleştirecek.


Sohbet Botu Modu

ChatGPT, Claude veya Gemini benzeri tam teşekküllü sohbet arayüzü gelecek. Sistem seviyesinde entegre olacak, geçmiş sohbetleri tutacak ve web aramalarını özetleyecek.
Görsel üretme ve World Knowledge: Image Playground entegrasyonuyla görsel oluşturma, web’den bilgi çekerek akıllı yanıtlar verme.
Tasarım yeniliği: Daha animasyonlu ve dinamik bir Siri arayüzü (masaüstü robot tasarımlarından esinlenerek) gelebilir.

Apple, bazı özelliklerde Google Gemini ile iş birliği yaparak özel modeller kullanmayı planlıyor.

Core AI Framework ve Geliştirici Araçları

Geliştiriciler için Core AI adlı yeni bir framework tanıtılacak. Mevcut Core ML'in yerini alacak bu araç, uygulamalara yapay zeka modellerini daha kolay entegre etme imkanı sunacak.

Liquid Glass Tasarımında İyileştirmeleri

OS 26'da tanıtılan Liquid Glass arayüzü, iOS 27 ile daha da geliştirilecek. Sistem genelinde akıcı geçişler ve görsel efektlerde büyük iyileştirmeler bekleniyor.

Yapay Zeka Destekli Uygulamalar

Takvim uygulaması: Yapay zeka ile akıllı planlama ve öneriler.
Sağlık özellikleri: Bazı AI tabanlı sağlık takip ve analiz fonksiyonları (Health+ abonelik planları küçültülse de bazı bileşenler gelecek).
Uydu yenilikleri: Apple Haritalar'ın uydu üzerinden çalışması, Mesajlar'da fotoğraf gönderme, üçüncü taraf uygulamalar için uydu API'leri gibi özellikler (bazıları 2027'ye kayabilir).

Çıkış Tarihi ve Beklentileri

OS 27, haziran 2026'daki WWDC'de ön izlenecek, eylül ayında yeni iPhone modelleriyle birlikte resmi olarak yayınlanacak. Katlanabilir iPhone'a özel bazı özellikler ise donanım lansmanıyla birlikte duyurulabilir.Apple, iOS 27 ile hem yapay zeka devrimini hızlandırıyor hem de katlanabilir telefon çağını başlatıyor. Bu güncelleme, iPhone kullanıcıları için yılların en büyük yazılım sıçramalarından biri olmaya aday.

