Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Bugün saat 20.00’de Corendon Airlines Park’ta mücadele başlayacak.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. İki ekip de galibiyetten başka bir sonuç kabul etmiyor.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Müsabaka bugün Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, iki takımın Süper Lig’deki 60. randevusu olacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli şekilde naklen yayınlanacak.

MAÇI KİM YÖNETECEK?

Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

MUHTEMEL İLK 11’LER

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Soner, Storm, Saric, Safuri, Samet, Streek.

Trabzonspor: Onana, Pina, Chibuike, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Mücadele beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. İki takım da 3 puanın peşinde.

