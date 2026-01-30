Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. İki ekip de galibiyetten başka bir sonuç kabul etmiyor.
Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Bugün saat 20.00’de Corendon Airlines Park’ta mücadele başlayacak.Gül Devrim Koyun
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Müsabaka bugün Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak.
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Karşılaşma, iki takımın Süper Lig’deki 60. randevusu olacak.
Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli şekilde naklen yayınlanacak.
MAÇI KİM YÖNETECEK?
Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
MUHTEMEL İLK 11’LER
Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Soner, Storm, Saric, Safuri, Samet, Streek.
Trabzonspor: Onana, Pina, Chibuike, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.
Mücadele beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. İki takım da 3 puanın peşinde.
Kaynak: Diğer