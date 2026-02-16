Annesine hayat veren gençle buluştu: Ufuk Özkan gözyaşlarını tutamadı

"ASLANLAR GİBİYİZ"

Ünlü oyuncu Özkan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Hastanedeyim. Instagram'da bir takım şeyler gördüm, okudum… Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür, Allah'a şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem ne falan. Hiçbir alakası yok. Bakın, görüyorsunuz, canlı canlı buradayım. Çok şükür. İtibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Haydi, Allah'a emanet olun."