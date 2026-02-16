Ufuk Özkan, 8 saatlik karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Ameliyatı başarılı geçen Ufuk Özkan hakkında 'yoğun bakım' iddiaları otaya atılmıştı. Ünlü oyuncu hakkında çıkan iddialara yanıt vermişti.
Annesine hayat veren gençle buluştu: Ufuk Özkan gözyaşlarını tutamadı
Geçtiğimiz haftalarda karaciğer nakli olan oyuncu Ufuk Özkan’ın yoğun bakıma yatırıldığı ileri sürülmüştü. Özkan, ise iddiaları yalanlamıştı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından annesine organ naklinde bulunan bir gençle bir araya geldiği anları paylaştı.Derleyen: Hande Karacan
YOĞUN BAKIM İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI
Özkan ve Salih Kıvırcık'ın geçirdiği karaciğer nakli ameliyatı sonrası durumlarının ağırlaştığı için tekrar 'yoğun bakıma yatırıldığı' iddiaları ortaya atılmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan, iddiaları yalanlayarak "Aslanlar gibiyiz, itibar etmeyiniz" demişti.
"ASLANLAR GİBİYİZ"
Ünlü oyuncu Özkan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Hastanedeyim. Instagram'da bir takım şeyler gördüm, okudum… Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür, Allah'a şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem ne falan. Hiçbir alakası yok. Bakın, görüyorsunuz, canlı canlı buradayım. Çok şükür. İtibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Haydi, Allah'a emanet olun."
ORGAN NAKLİNDE BULUNAN GENÇLE BULUŞTU
Karaciğer nakli olan oyuncu Ufuk Özkan, hastanede annesine organ naklinde bulunan gençle buluştu.
DUYGULANDIRAN SÖZLER
"Organ nakli hayat kurtarır" mesajı veren Özkan'a, annesini hayata döndüren gençten duygulandıran sözler geldi.
"KORKUYORDUM..."
Gencin videoda, "Korkuyordum… Videolarınızı izledim ve cesaret buldum." açıklaması sonrası duygusal anlar yaşandı.