TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son hafta heyecanı yaşandı. Play-off umudunu devam ettiren MKE Ankaragücü, İskenderunspor ile karşı karşıya geldi.
Ankara’da son hafta dramı: 23 dakikada 4 gol atsalar da yeterli olmadı
TFF 2. Lig Beyaz Grup son haftasında Ankaragücü yalnızca 23 dakikada bulduğu 4 golle sonuca giderek İskenderunspor'u mağlup etse de Şanlıurfa'dan gelen haberle büyük yıkım yaşadı.Furkan Çelik
Ligin final haftasında etkili bir oyun sergileyen başkent ekibi, rakibini mağlup ederek sezonu 3 puanla kapattı. Bu sonuçla birlikte gruptaki son puan durumu da netleşti.
23 DAKİKADA 4 GOL
Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Ankaragücü, 17 ile 39. dakikalar arasında rakip fileleri tam 4 kez havalandırdı.
Başkent ekibinin golleri 17, 32 ve 39. dakikalarda Mervan Yusuf Yiğit ve 25. dakikada İsmail Çokçalış'tan geldi.
Ankaragücü İskenderunspor'u bu gollerle 4-1 mağlup etse de Şanlıurfa'dan gelen haberle yıkıldı.
ŞANLIURFASPOR PLAY-OFF’A YÜKSELDİ
Şanlıurfaspor’un Sincan Belediyesi Ankaraspor karşısında aldığı galibiyet, Ankaragücü’nün play-off hattının dışında kalmasına neden oldu. Böylece Şanlıurfaspor play-off bileti almayı başardı.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ
Batman Petrolspor’un şampiyon olarak 1. Lig’e yükseldiği Beyaz Grup’ta play-off hattı da kesinleşti. Muğlaspor, Adana 01 FK ve Elazığspor’un ardından Şanlıurfaspor da son hafta aldığı galibiyetle play-off biletini aldı.
KÜME DÜŞEN TAKIMLAR
Beyaz Grup’ta daha önce Bucaspor 1928, Karaman FK, Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor’un küme düşmesi kesinleşmişti.