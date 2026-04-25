25 Nisan 2026 Cumartesi
Ankara'da son hafta dramı: 23 dakikada 4 gol atsalar da yeterli olmadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup son haftasında Ankaragücü yalnızca 23 dakikada bulduğu 4 golle sonuca giderek İskenderunspor'u mağlup etse de Şanlıurfa'dan gelen haberle büyük yıkım yaşadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son hafta heyecanı yaşandı. Play-off umudunu devam ettiren MKE Ankaragücü, İskenderunspor ile karşı karşıya geldi.

Ligin final haftasında etkili bir oyun sergileyen başkent ekibi, rakibini mağlup ederek sezonu 3 puanla kapattı. Bu sonuçla birlikte gruptaki son puan durumu da netleşti.

23 DAKİKADA 4 GOL

Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Ankaragücü, 17 ile 39. dakikalar arasında rakip fileleri tam 4 kez havalandırdı.

Başkent ekibinin golleri 17, 32 ve 39. dakikalarda Mervan Yusuf Yiğit ve 25. dakikada İsmail Çokçalış'tan geldi.

Ankaragücü İskenderunspor'u bu gollerle 4-1 mağlup etse de Şanlıurfa'dan gelen haberle yıkıldı.

ŞANLIURFASPOR PLAY-OFF’A YÜKSELDİ

Şanlıurfaspor’un Sincan Belediyesi Ankaraspor karşısında aldığı galibiyet, Ankaragücü’nün play-off hattının dışında kalmasına neden oldu. Böylece Şanlıurfaspor play-off bileti almayı başardı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ

Batman Petrolspor’un şampiyon olarak 1. Lig’e yükseldiği Beyaz Grup’ta play-off hattı da kesinleşti. Muğlaspor, Adana 01 FK ve Elazığspor’un ardından Şanlıurfaspor da son hafta aldığı galibiyetle play-off biletini aldı.

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR

Beyaz Grup’ta daha önce Bucaspor 1928, Karaman FK, Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor’un küme düşmesi kesinleşmişti.

