Anadolu’nun dev markası el değiştirdi: HES Kablo artık…

Anadolu’nun en güçlü sanayi markalarından biri olarak anılan HES Kablo, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) düzenlediği ihale sonucunda Nakkaş Holding bünyesine geçti.

1974’ten bu yana üretim yapan şirketin el değiştirmesi, enerji ve altyapı sektöründe yeni bir dönemin kapısını araladı.

Kayseri merkezli HES Kablo, “Anadolu Kaplanları” arasında gösterilen köklü yapısıyla uzun süredir devam eden belirsizliği geride bırakarak resmen yeni sahibine kavuştu. Nakkaş Holding, bu satın almanın enerji ve sanayi alanındaki büyüme vizyonlarının önemli bir parçası olduğunu açıkladı.

Yaklaşık yarım asırlık deneyimiyle HES Kablo, enerji ve endüstriyel kablo üretiminde yüksek kapasitesi sayesinde hem Türkiye pazarında hem de uluslararası arenada güçlü bir konumda bulunuyor.

Türk Ytong ve SAVES gibi markaları da çatısı altında bulunduran Nakkaş Holding, bu hamleyle üretim ve tedarik zincirini daha bütünlüklü hale getirmeyi amaçlıyor.

Satın almanın ardından yapılan açıklamalarda, HES Kablo’nun üretim altyapısının holdingin yenilenebilir enerji yatırımları ve inşaat faaliyetleriyle entegre edileceği belirtildi. Bu entegrasyonun, sanayi ve altyapı projelerinde yaratılan katma değeri artırması bekleniyor.

Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Hinginar, devir sürecine ilişkin değerlendirmesinde bu adımın sürdürülebilir büyüme stratejilerinin doğal bir sonucu olduğunu ifade etti. Hinginar, HES Kablo’nun gruba katılmasıyla enerji üretiminden altyapı yatırımlarına uzanan süreçlerin daha güçlü ve uyumlu bir yapıya kavuştuğunu dile getirdi.

Sektör temsilcileri ise 1974 yılında kurulan bu köklü sanayi kuruluşunun yeni yönetimle yoluna devam etmesinin, hem bölge ekonomisi hem de ihracat kapasitesi açısından önemli fırsatlar barındırdığı görüşünde.

Kaynak: AA
