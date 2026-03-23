ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan olay piyasaları alt üst etti. Savaşın ortasında altının düşüş hızı kafaları karıştırdı. İktisatçı Mahfi Eğilmez, altın fiyatlarının düşüş sebebi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Altının neden düştüğü ortaya çıktı: Mahfi Eğilmez tek tek açıkladı
ABD/İsrail-İran gerilimi devam ederken, altın fiyatlarındaki düşüş dikkat çekiyor. İktisatçı Mahfi Eğilmez, bu sıra dışı sürecin arkasındaki durumu anlattı.
Eğilmez’e göre bu düşüşün temelinde faiz beklentilerindeki değişim etkili oluyor. Altın ve gümüş gibi varlıklar faiz getirisi sunmadığı için, yatırımcılar genel olarak faizlerin düşük kalacağı beklentisiyle bu araçlara yöneliyor. Fakat son dönemde petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırması, merkez bankalarının faiz artırabileceği ihtimalini yükseltti.
FAİZ SUNAN ARAÇLARA KAYDILAR
Bu beklenti değişimiyle beraber yatırımcılar, getirisi olmayan varlıklardan çıkarak faiz sunan enstrümanlara yöneldi. Değerli metallerde başlayan satış dalgası, aynı zamanda bu varlıklara dayalı fon ve hisselere de yansıdı.
Satışların bir diğer sebebiyse likidite ihtiyacı oldu. Piyasalardaki dalgalanma sırasında yatırımcılar, zararlarını sınırlamak ve teminat çağrılarını karşılamak için altın gibi kolay nakde çevrilebilen varlıklarını elden çıkardı.
Bu süreçte dolar güç kazanırken, tahvillere olan talep de arttı. Böylece klasik 'güvenli liman' etkisi yerini faiz baskısına bıraktı.
Eğilmez bu durumu basit bir zincirle özetliyor: Petrol artışı → Enflasyon beklentisi yükselişi → Faiz beklentisi artışı → Altın düşüşü