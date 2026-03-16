Küresel piyasalarda altın fiyatları, yeni haftaya belirgin bir düşüşle giriş yaptı. Ons altın, son dört haftanın dip seviyesini test ederken gram altın Türkiye'de 7.110 TL bandında seyrediyor. Uzmanlar, mevcut geri çekilmeleri uzun vadeli yatırımcılar için potansiyel fırsat olarak değerlendiriyor.
Altının ne zaman alınacağını uzman isim açıkladı: O rakamları işaret etti
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ons altında 4.900–5.000 dolar bandının uzun vadeli yatırım açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir bölge olduğunu belirtti. Gram altında ise 7.000 TL’nin altına sarkabilecek geri çekilmelerin kademeli alım fırsatı yaratabileceğini ifade etti.Derleyen: Dilek Taşdemir
Geçen haftayı %1’in üzerinde kayıpla 5.020 dolar civarından tamamlayan ons altın, yeni haftanın ilk işlemlerinde 5.000 doların altına inerek 4.968 dolara kadar geriledi. Bu seviye, son dört haftanın en düşük noktası oldu. Sonrasında gelen sınırlı alımlarla fiyat 5.000 dolar civarında tutunmaya çalışıyor. Gram altın 7.110 TL seviyesinde
Ons taraftaki zayıflık, Türkiye'deki gram altın fiyatına doğrudan yansıdı. 16 Mart 2026 sabahı gram altın yaklaşık 7.110 TL’den işlem görmeye başladı. Bir önceki kapanış ise 7.135 TL civarındaydı. İstanbul Kapalıçarşı’da fiziki piyasada gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 7.255 TL, çeyrek altın ise 11.830 TL seviyelerindeydi.
DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL GETİRİLERİ BASKIYI ARTIRIYOR
Altın üzerindeki satış baskısının ana nedenleri arasında dolar endeksinin 100 seviyesini aşarak son dönemlerin zirvelerine yaklaşması ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş yer alıyor. Özellikle ABD’nin iki yıllık tahvil faizinin %3,70’in üzerine çıkması, getirisi olmayan altının tutma maliyetini yükselterek fiyatları aşağı çekiyor.Fed kararları ve enflasyon riski belirleyici
Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın dönemde faizleri sabit tutma ihtimalini yüksek görüyor. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, petrol fiyatlarındaki artışın ABD’de enflasyon endişesini canlı tuttuğunu ve bu durumun Fed’in faiz indirimlerini öteleyebileceğini vurguladı.
Filiz Eryılmaz'a göre Fed mesajları yakından izlenmeli.
