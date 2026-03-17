ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomik piyasalarda şok etkisi yarattı. Savaş gerilimi anında güvenli liman olarak belirtilen altın tarafında düşüş yaşanması dikkat çekti.
‘Altın yılın ikinci yarısında o seviyeye gelecek’ Ünlü ekonomist rakam verdi
ABD-İran gerilimi piyasaları sarsarken, "güvenli liman" altında şaşırtan bir geri çekilme yaşandı. 5 bin 200 dolardan 5 bin doların altına sarkan ons altın için ünlü ekonomist Mehmet Ali Yıldırımtürk’ten kritik tahmin geldi. Yıldırımtürk, "Altın yılın ikinci yarısında 6 bin dolara gelecek" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
5 bin 200 dolarları aşan ons altın, savaş ortamında 5 bin dolar seviyelerinin altına kadar geriledi. Bu gerileme ise pek çok yatırımcının dikkatini çekti. Peki altın tarafındaki gerileme devam edecek mi? Altının geleceği nasıl olacak?
Ünlü ekonomist Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın tarafındaki projeksiyonunu CNBC-e canlı yayınında açıkladı.
Altının geri çekilmesine dair Yıldırımtürk, “Merkez bankaların alımından kaynaklanan destekten dolayı düşüş yaşanıyor. Ama bir süre sonra özellikle merkez bankalarının faiz kararları sonrasında yapacakları açıklamalar bir taraftan hem dövize veya dolara yön verecek hem de altına yön verecektir” dedi.
Ons altın için 5 bin dolar seviyelerinin geri çekilebileceğini belirten Yıldırımtürk, “onun üzerinde kaldığı sürece daha önce gördüğümüz 5600 dolar on seviyeleri test edilecektir” dedi.
Yıldırımtürk, yılın ikinci yarısında da altının yine yükseleceğini ve özellikle de 6 bin dolar seviyelerini görebileceğini öngördü.
Yıldırımtürk son olarak şu ifadeleri kullandı:
“Çünkü şu anda dünyada yeniden bir şekillenme var. Özellikle sınırlar yeniden belirleniyor. Bu petrolle ilgili tedirginlikler Avrupa ekonomisini de bir noktada olumsuz etkileyecektir. Bu belirsizliklerde altın biraz daha güvenli özelliği öne çıkacaktır.”
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.