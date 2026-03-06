Altın yatırımcısı rotayı değiştiriyor: Güvenli limanda yeni dönem

Dijital platformlarda ürünlerin ayar, gramaj ve fiyat bilgilerinin karşılaştırmalı olarak sunulması, yatırımcıların daha bilinçli karar vermesine katkı sağlıyor. Bu şeffaf yapı kullanıcıların tercihlerini etkileyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.