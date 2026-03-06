Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve enflasyon baskısı, yatırımcıların yeniden güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.
Altın yatırımcısı rotayı değiştiriyor: Güvenli limanda yeni dönem
Küresel piyasalardaki dalgalanma yatırımcıların tercihlerinde değişime yol açtı. Altın ve gümüşe yönelen yatırımcılar, işlemlerinde artık eski usülü terk ediyorlar.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Bu süreçte altın ve gümüşe olan ilgi artarken, yatırım yöntemlerinde de dikkat çeken bir değişim yaşanıyor.
Fiziki mağazalardan yapılan geleneksel alımların yerini giderek dijital platformlar almaya başladı.
Yatırımcılar artık kıymetli maden işlemlerini markaların resmi e-ticaret siteleri ve kurumsal satış kanalları üzerinden gerçekleştirmeyi tercih ediyor.
Online sistemler yatırımcılara anlık fiyat takibi yapabilme ve günün her saatinde işlem gerçekleştirebilme imkânı sunuyor.
Bu durum özellikle piyasa hareketlerinin hızlı olduğu dönemlerde büyük avantaj sağlıyor.
Sektör verileri, kıymetli maden alım satımında internet üzerinden yapılan işlemlerin her geçen yıl daha fazla arttığını gösteriyor. Özellikle yatırım amaçlı tercih edilen gram altın ve sertifikalı ürünlerde dijital kanallar öne çıkıyor.
Dijital platformlarda ürünlerin ayar, gramaj ve fiyat bilgilerinin karşılaştırmalı olarak sunulması, yatırımcıların daha bilinçli karar vermesine katkı sağlıyor. Bu şeffaf yapı kullanıcıların tercihlerini etkileyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Kayıtlı satış süreçleri, sigortalı teslimat seçenekleri ve açık fiyat politikaları da yatırımcıların güven duygusunu güçlendiriyor.
Bu uygulamalar dijital kanallara olan ilgiyi artıran unsurlar arasında yer alıyor.
Sektör temsilcileri, dalgalı piyasa koşullarında yatırımcıların hem güvenli liman olarak görülen ürünlere hem de işlemlerin şeffaf şekilde yürütüldüğü dijital platformlara yöneldiğini belirtiyor. Uzmanlara göre sigortalı teslimat ve kayıtlı işlem süreçleri yatırımcıların içini rahatlatan önemli avantajlar arasında bulunuyor.