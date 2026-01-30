Jeopolitik gerginliklerin devam etmesi ve zayıflayan dolar endeksi sebebiyle dün rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Trump'ın Fed başkanı adayını duyuracağı haberi ve gelen düzeltme hareketi ile sebebiyle eridi.

Dün 5598 dolara kadar çıkan spot altın bugün 5014 dolara kadar geriledi. Altının ons fiyatı şu sıralar yüzde 6,2 düşüşle 5058 dolardan alıcı buluyor.

Uluslararası piyasalardaki hareket nedeniyle 7811 TL ile rekor kıran gram altın is 7014 TL'ye kadar geriledi. Gram altın şu sıralar yüzde 6 düşüşle 7076 TL seviyesinde seyrediyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI YERLE YEKSAN OLDU

Son 24 saatte altın ve gümüşte toplamda $3.150.000.000.000 para kaybedildi. Evini, arabasını satıp altın gümüş alanlar an itibariyle ciddi kayıp yaşıyor.

Uzman isimler, altının neden birden yükselip sert bir şekilde çakıldığı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Şişli Belediyesi & İBB CHP Meclis Üyesi ve İBB Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Oğuz Demir, altında yüzde 10, gümüşte ise yüzde 25 kayıp olduğunu belirterek, “Bu şekilde artışı saçmaydı, düşüşü de saçma oldu! İki dudağın arasına sıkışan her sistem arıza verir, verdi! Allak bullak, toz duman bir ortam var ve yarın yine yönü yine değiştirirse şaşırır mıyız? Şaşırmayız elbette!” sözlerini sarf etti.

"5 BİN 500 DOLARA KADAR HİÇ DÜZELTME OLMADAN GELDİ"

Yardeni Research Başkanı Ed Yardeni, ise, “5.000 dolara doğru bir düzeltme ve bu seviyede bir miktar konsolidasyon, boğa piyasasında normal bir görünüm olur. Asıl sürpriz, 3.000 dolardan 5.500 dolara neredeyse hiç düzeltme olmadan gelmesiydi” değerlendirmesinde bulundu.

KCM Baş Ticaret Analisti Tim Waterer ise düşüşte, daha az güvercin bir Fed başkanı olasılığı, doların toparlanması ve aşırı alım seviyelerinin etkili olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi bugün açıklayacağını duyurması da piyasalarda dalgalanmaya yol açtı.

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Kevin Warsh’ın Fed başkanlığına getirileceğine dair söylentilerin Asya seansında altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz, ise ‘Altın ve gümüş neden sert düştü?’ sorusuna X hesabı üzerinden yanıtladı.

‘DÜZELTME HAREKETİ’

Eryılmaz düşüşe dair şu tespitleri tek tek saydı:

“Altın ve gümüşte dün gözlenen ve ons bazında sırasıyla 5.110 dolar ile 105,6 dolara kadar uzanan sert geri çekilmeler teknik anlamda aşırı alım bölgesindeki varlıklarda biriken kâr realizasyonu ihtiyacının tetiklediği bir düzeltme hareketi olarak nitelendirilebilir. Bu ani satış dalgasında, Microsoft bilançosu sonrası teknoloji hisselerinde yaşanan sarsıntının likidite ihtiyacı doğurarak yatırımcıları emtia pozisyonlarını kapatmaya zorlaması önemli bir rol oynamış gibi görünüyor.

Ayrıca dün Trump ve Warsh görüşmesini önden bilenlerin de şahin FED başkanı geliyor fiyatlaması da tetikleyiciler arasında olabilir. Bununla birlikte, dün sonrasında basına sızan Kevin Warsh ve Donald Trump görüşmesi, piyasada "daha şahin" bir Fed başkanı figürünün fiyatlanması baskıyı bugün de artırmış görünüyor.”

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, rekorlar sonrası yaşanan geri çekilme hareketi hakkında, "Altın ve gümüşte yeni rekorlar sonrası bugün gördüğümüz sert satış yine geçici bir ara negatif akım olarak kalabileceği gibi pekala bir tepe oluşumu da olabilir" ifadesini kullandı.

Karayazıcı, "Altın özelinde pahalılık, gümüş özelinde pahalılığı da aşan balon fiyat tartışmaları yaşanan geri çekilmeye sadece bir düzeltme olsa gerek demeyi zorlaştırıyor. Gün özelinde doların toparlanması ve Fed tarafında daha şahin bir fiyatlama ihtimali etkili görünen başlıklar. Eğer bir tepe oluşumuna şahit oluyorsak tek risk kısa vadede önemli oranda değer kaybı yaşanması olmaz. Asıl ise risk bir tepe oluşumu gerçekleşiyorsa altının ve gümüşün dolar bazı fiyatının kayda değer bir geri çekilmeyi takiben uzun süre düştüğü yerde kalması. Çünkü altın ve gümüşün tarihsel geleneği bu yönde örnekler içeriyor." dedi.