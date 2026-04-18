Yeniçağ Gazetesi
18 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Altın ve bitcoin uçuşa geçti, petrol çakıldı, dolar ve gümüşte son durum

Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla petrol fiyatları yüzde 13 gerileyerek 87 dolara inerken, altın ve gümüş fiyatları barış iyimserliğiyle rekor kırdı. Borsa İstanbul 14.587 puanla tarihi zirvesini görürken, Bitcoin 77 bin doları aşarak dijital ralliyi başlattı. İşte piyasalardaki güncel durum

Haber Merkezi Derleyen: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Hürmüz Boğazı'nın 17 Nisan 2026 itibarıyla yeniden ticari geçişlere açılması, küresel finans piyasalarında "bahar havası" estirdi.

1 12
Yaklaşık 1,5 aydır kapalı olan ve dünya petrol ticaretinin kalbi sayılan bu kritik eşiğin açılmasıyla, emtiadan kripto paralara kadar tüm enstrümanlarda sert hareketler gözlendi. İşte piyasalardaki son durum...

2 12
Gram Altın Bugün Ne Kadar?

Gram altın bugün piyasada 6.968,136 TL'den işlem görüyor.

3 12
Yarım Altın Bugün Ne Kadar?

Bugün anlık serbest piyasa yarım altın alış fiyatı 22510 TL, satış fiyatı 22889 TL şeklindedir.

4 12
Ons Altın Bugün Ne Kadar?

Bugün anlık serbest piyasa Ons altın fiyatı 4.830,43 TL.

5 12
Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?

Alış Fiyatı: 11.144,56 TL
Satış Fiyatı: 11.389,84 TL

6 12
Dolar Bugün Ne Kadar?

18 Nisan 2026 Cumartesi günü itibarıyla dolar kuru serbest piyasada şu seviyelerden işlem görmektedir:

Alış: 44,84 TL
Satış: 44,85 TL

7 12
Euro Bugün Ne Kadar?

1 Euro şu an yaklaşık 52,8009 TL seviyesinden işlem görmektedir.

8 12
Brent Petrol Bugün Ne Kadar?

18 Nisan 2026 itibarıyla Brent petrol fiyatı, küresel piyasalardaki son dalgalanmaların ardından şu seviyelerden işlem görmektedir:
90,38 Dolar (Varil başına)

9 12
Gümüş Bugün Ne Kadar?

18 Nisan 2026 itibarıyla gümüş fiyatları piyasalarda şu seviyelerde işlem görmektedir:

Gram Gümüş (XAGg/TRY):Alış: 116,45 TL
Satış: 116,55 TL

Gümüş Ons (XAG/USD):

Fiyat: 80,89 Dolar

10 12
Bitcoin Bugün Ne Kadar?

Hürmüz Boğazı'nın ticarete tamamen açıldığına dair haberlerin ardından risk iştahının artmasıyla Bitcoin 78.000 Dolar seviyesini test ederek son 10 haftanın zirvesine ulaştı.

Güncel fiyat: 77.190,41 dolar
Günlük değişim: Yaklaşık yüzde 3,38 artış

11 12
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro