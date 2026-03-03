Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı

Yıldırımtürk, petrol fiyatlarındaki yükseliş trendinin sürebileceğini vurguladı: “Geçen haftaya göre yaklaşık 10 dolarlık bir yükseliş oldu. Eğer bu durum uzun sürerse 80–90 dolar belki de 100 doları görebilir. Daha da uzun sürerse başka kaynaklardan temin etme imkânı olabilir ama bu olasılık zayıf görünüyor.” Ayrıca, İran’a yönelik saldırıların Venezuela gibi alternatif tedarik kaynaklarını gündeme getirebileceğini, bunun da petrol fiyatlarını daha da yukarı çekebileceğini söyledi. Bu durumda, özellikle 4 haftalık süreçte petrolün 100 dolara yaklaşabileceğini belirten Yıldırımtürk, doğalgaz fiyatlarının da etkilenebileceğine işaret etti.