ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının etkisi yeni günde de sürerken, küresel piyasalarda dalgalanma haftanın ilk işlem gününde hız kazandı. Artan jeopolitik gerilim, Borsa İstanbul, altın, gümüş ve petrol fiyatlarında sert hareketlere yol açtı.
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları, Borsa İstanbul’dan altın, gümüş ve petrol fiyatlarına kadar tüm piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı; uzmanlar enflasyon ve enerji fiyatlarında artış uyarısı yapıyor.İbrahim Doğanoğlu
BIST 100 Güne Sert Düşüşle Başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya %5,32 kayıpla 12.987,42 puandan başladı. İlk saatlerdeki sert düşüşün ardından toparlanma eğilimi gösteren endeks, saat 13.15 itibarıyla 13.331 puan seviyesinde dengelendi.
Altının ons fiyatı aynı saatlerde 5.393 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın serbest piyasada 7.621 TL’den satılıyor. Kapalıçarşı’da fiziki gram altın fiyatı ise 7.762 TL seviyesinde bulunuyor.
Gümüş tarafında ons fiyatı 95,26 dolar, gram gümüş ise 134,52 TL seviyesinde işlem görüyor.
Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapatılmasıyla enerji piyasalarında da hareketlilik arttı. Brent petrolün varil fiyatı 78,75 dolar seviyesinde seyrediyor.
JPMorgan’dan Altın ve Gümüş Tahmini
ABD’li yatırım bankası JPMorgan, uzun vadeli altın fiyat beklentisini 4.500 dolara yükseltti, 2026 sonu için 6.300 dolar tahminini ise korudu. Banka, gümüş fiyatları için bu yıl 60-90 dolar aralığını öngörmüştü.
Makro stratejist David Hunter, gümüş fiyatlarının 180 dolara kadar yükselebileceğini belirtirken, analistler 90 dolar üzerindeki kalıcı hareketlerde 100 doların ardından 118 ve 121,67 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.
Savaşın Petrol ve Enflasyona Etkisi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, jeopolitik gelişmelerin piyasalara etkisini değerlendirdi. Yıldırımtürk, Hürmüz Boğazı’nın stratejik bir geçiş noktası olduğunu belirterek, “Buradan geçen gemilere saldırıların olduğu söyleniyor.
Petrol ithal eden bir ülke olduğumuz için, petroldeki 10 dolarlık yükseliş enflasyonumuza yaklaşık yüzde 1’lik bir artış olarak yansıyor. Bugün petrol yaklaşık 77 dolar civarında işlem görüyor. Çatışmalar devam ederse fiyat 80 dolara yükselebilir” dedi.
Yıldırımtürk, petrol fiyatlarındaki yükseliş trendinin sürebileceğini vurguladı: “Geçen haftaya göre yaklaşık 10 dolarlık bir yükseliş oldu. Eğer bu durum uzun sürerse 80–90 dolar belki de 100 doları görebilir. Daha da uzun sürerse başka kaynaklardan temin etme imkânı olabilir ama bu olasılık zayıf görünüyor.” Ayrıca, İran’a yönelik saldırıların Venezuela gibi alternatif tedarik kaynaklarını gündeme getirebileceğini, bunun da petrol fiyatlarını daha da yukarı çekebileceğini söyledi. Bu durumda, özellikle 4 haftalık süreçte petrolün 100 dolara yaklaşabileceğini belirten Yıldırımtürk, doğalgaz fiyatlarının da etkilenebileceğine işaret etti.
Yıldırımtürk, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona yansımasına ilişkin olarak, “Petrol fiyatlarındaki yükselişi mart ayı enflasyonunda görebiliriz. Ortalama olarak yüzde 1’lik bir artış mart-nisan enflasyonuna yansır. Şubat ayında ise yaklaşık yüzde 3’lük bir artış söz konusu olabilir. Zaten Ramazan etkisi nedeniyle şubat ayında yüksek bir oran bekleniyordu” dedi.
Altın ve gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmesinde ise Yıldırımtürk, “ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarının yükselmesini istemiyor. Çünkü bu durum Rusya’ya savaş harcamaları için destek sağlar ve İran için de kazanç oluşturur. Bu nedenle fiyatların bir miktar sınırlı kalmasına yol açıyor. Merkez Bankası’nın aktif müdahalesi doğru bir adım oldu. Geçen sene mart ayındaki müdahale eleştirilmişti, ancak şu anki yaklaşım yerinde” ifadelerini kullandı.
Cumartesi günü serbest piyasada yaşanan hareketliliğe de değinen Yıldırımtürk, “Sabah saatlerinde saldırının duyulmasıyla gram altın fiyatları 7.600 TL’den başlayarak 8.100 TL’ye yükseldi” dedi.