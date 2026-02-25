Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Altay Bayındır Türkiye'ye geri dönüyor: Süper Lig devi işi bitirdi

Altay Bayındır Türkiye'ye geri dönüyor: Süper Lig devi işi bitirdi

Manchester United’da bekleneni gösteremeyen milli kaleci Altay Bayındır, Süper Lig’e dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Beşiktaş yönetimi, gizli yürütülen kaleci operasyonunda hem İngiliz kulübünü hem de 27 yaşındaki file bekçisini ikna etmeyi başardı. Bonservis bedeli 5 milyon Euro, oyuncuya yıllık net 2 milyon Euro maaş şeklinde belirlenen anlaşma, yaz transfer dönemiyle birlikte resmiyet kazanacak.

Transfer sezonu başlamadan önce İstanbul’un siyah-beyazlı ekibinden bomba bir hamle geldi. Beşiktaş, Premier Lig’de forma giyen milli kaleci Altay Bayındır’la prensipte mutabakata vardı. İmza, transfer penceresi açılır açılmaz atılacak.

FENERBAHÇE’DEN MANCHESTER UNITED’A GEÇİŞİ

Altay Bayındır, 2023 yazında 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’den Manchester United’a transfer olmuştu.

KARIYERİNDEKİ PERFORMANSI

1 Eylül 2023’ten bu yana Kırmızı Şeytanlar’da toplam 17 resmi maça çıkan Altay Bayındır, bu karşılaşmaların yalnızca 3’ünde kalesini gole kapattı. Geriye kalan 14 mücadelede fileleri 31 kez havalandırdı.

BEŞİKTAŞ İLE TRANSFER ANLAŞMASI

Fanatik’in ulaştığı bilgilere göre Beşiktaş, devre arasında Manchester United’ın yedek kalecisi Altay Bayındır’ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuş ancak o dönemde anlaşma sağlanamamıştı.

Siyah-beyazlı kulüp görüşmeleri kesmedi. 27 yaşındaki kaleciyle yapılan maaş pazarlıkları başlangıçta 3 milyon Euro seviyesindeyken 2 milyon Euro’ya çekildi.

TRANSFERDE SON NOKTA

Manchester United cephesi de 5 milyon Euro’luk bonservis teklifine olumlu yaklaştı. Hafta içinde gerçekleştirilen son toplantıda taraflar arasında tam mutabakat sağlandı.

Altay Bayındır’ın, yaz transfer dönemi açıldığı anda Beşiktaş’la sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kulüp yönetimi, milli kaleciyi kadroya katmak üzere aylardır çalışma yürüttü.

