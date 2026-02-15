Alperen Şengün'den NBA All-Star maçı öncesi önemli açıklamalar

2026 NBA All-Star maçında Dünya Takımı kadrosunda yer alan milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'taki başarısının yanı sıra, Türkiye'yi ve ailesini en iyi şekilde temsil etmenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.
NBA All-Star 2026'da Dünya Takımı'nda yer alan Alperen Şengün, Türkiye'deki gece takipçilerine teşekkür ederek, "Gece saat 04.00-05.00'te beni izleyenler benim için çok anlamlı," dedi. Ailesiyle vakit geçirmenin keyfini çıkaran Şengün, 2028 Olimpiyatları'na katılma hedefini de vurguladı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Inglewood'daki Intuit Dome'da düzenlenen Medya Günü etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alperen, Türkiye'deki takipçilerine özel bir teşekkürde bulundu.
Gece saat 04.00-05.00'te, Türkiye'de uykusuz şekilde onu izleyen basketbolseverlerin kendisi için çok anlam taşıdığını belirtti. "Geçen sene ilk olduğu için daha heyecanlıydım, ama bu sene buradayım, zaten burada olmalıyım diye düşündüm. Burada olmamak benim için hayal kırıklığı olabilirdi," dedi.
Ailesiyle birlikte olduğu için mutluluğunu da dile getiren Şengün, "Buranın en güzel yanlarından biri, ailemle zaman geçirebilmek. Abilerim ve ilk hocamla geçireceğim vakit çok kıymetli olacak," şeklinde konuştu.
Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasındaki Basketbol Avrupa Ligi karşılaşmasına da değinen Alperen, her iki takımı da Final Four'da görmeyi istediğini belirterek, "Ergin Ataman benim de koçum ve Fenerbahçe de ülkemin takımı. Bu maçta taraf tutmak zor. Harika bir basketbol maçıydı ve son dakikada kaybettiler," dedi.
Olimpiyatlarla ilgili bir soru üzerine, "Yüzmede gerçekten iyi olurdum," diyen Alperen, babasının balıkçılık yapmasından dolayı çocukluğunda sıkça yüzme sporu yaptığını ifade etti.
Son olarak, 2028 Olimpiyatları'na katılmayı hedeflediğini belirten Alperen Şengün, A Milli Basketbol Takımı'nı Olimpiyatlar'a taşımayı en büyük hedeflerinden biri olarak gördüğünü söyledi.