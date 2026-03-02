Ank-Ar'ın yaptığı ankette seçmenlere "Oy vermeyi düşündüğünüz veya en son oy verdiğiniz siyasi parti seçime katılamazsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
AKP artık bir tercih değil; İkinci tercihlerde AKP akla bile gelmiyor
Seçmenlerin ikinci tercihlerini ortaya koyan anket yayımlandı. AKP, 4. sıraya düştü.Gülsüm Hülya Sundu
Ankette AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti, YRP ve Zafer olmak üzere 7 siyasi parti ismi verildi.
Seçmenlere kendi partilerinin dışında bir partiye oy verecek olsalar hangi partiyi tercih edecekleri soruldu.
Ankette, AKP seçmeninin yüzde 10,4'ü CHP'ye oy verirdim derken, CHP 'den AKP'ye oy geçişi ise sadece yüzde 1,5 oldu.
CHP'NİN İKİNCİ TERCİHİ DEM
CHP'de ikinci tercih için oylar genel olarak DEM ve İYİ Parti arasında bölündü. DEM Parti'ye oy geçişi yüzde 18,5 olurken, İYİ Parti ise yüzde 13,5 oy aldı
MHP'DE ZAFER SÜRPRİZİ
MHP'lilerin yüzde 55'i AKP derken, yüzde 12,6'sı Zafer Partisi dedi.
AKP SEÇMENİNİN İKİNCİ TERCİHİ
MHP: 44,4
YRP: 15,6
CHP: 10,4
CHP SEÇMENİNİN 2. TERCİHİ
AKP: 1,5
MHP: 1,3
DEM: 18,5
İYİ PARTİ: 13,5
MHP SEÇMENİNİN 2. TERCİHİ
AKP: 55
İYİ PARTİ: 7,2
CHP: 5,4
DEM SEÇMENİNİN 2. TERCİHİ
AKP: 18,1
CHP: 34,4