Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem AKP artık bir tercih değil; İkinci tercihlerde AKP akla bile gelmiyor

AKP artık bir tercih değil; İkinci tercihlerde AKP akla bile gelmiyor

Seçmenlerin ikinci tercihlerini ortaya koyan anket yayımlandı. AKP, 4. sıraya düştü.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
AKP artık bir tercih değil; İkinci tercihlerde AKP akla bile gelmiyor - Resim: 1

Ank-Ar'ın yaptığı ankette seçmenlere "Oy vermeyi düşündüğünüz veya en son oy verdiğiniz siyasi parti seçime katılamazsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

1 10
AKP artık bir tercih değil; İkinci tercihlerde AKP akla bile gelmiyor - Resim: 2

Ankette AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti, YRP ve Zafer olmak üzere 7 siyasi parti ismi verildi.

2 10
AKP artık bir tercih değil; İkinci tercihlerde AKP akla bile gelmiyor - Resim: 3

Seçmenlere kendi partilerinin dışında bir partiye oy verecek olsalar hangi partiyi tercih edecekleri soruldu.

3 10
AKP artık bir tercih değil; İkinci tercihlerde AKP akla bile gelmiyor - Resim: 4

Ankette, AKP seçmeninin yüzde 10,4'ü CHP'ye oy verirdim derken, CHP 'den AKP'ye oy geçişi ise sadece yüzde 1,5 oldu.

4 10
AKP artık bir tercih değil; İkinci tercihlerde AKP akla bile gelmiyor - Resim: 5

CHP'NİN İKİNCİ TERCİHİ DEM

CHP'de ikinci tercih için oylar genel olarak DEM ve İYİ Parti arasında bölündü. DEM Parti'ye oy geçişi yüzde 18,5 olurken, İYİ Parti ise yüzde 13,5 oy aldı

5 10
AKP artık bir tercih değil; İkinci tercihlerde AKP akla bile gelmiyor - Resim: 6

MHP'DE ZAFER SÜRPRİZİ

MHP'lilerin yüzde 55'i AKP derken, yüzde 12,6'sı Zafer Partisi dedi.

6 10
AKP artık bir tercih değil; İkinci tercihlerde AKP akla bile gelmiyor - Resim: 7

AKP SEÇMENİNİN İKİNCİ TERCİHİ

MHP: 44,4
YRP: 15,6
CHP: 10,4

7 10
AKP artık bir tercih değil; İkinci tercihlerde AKP akla bile gelmiyor - Resim: 8

CHP SEÇMENİNİN 2. TERCİHİ

AKP: 1,5
MHP: 1,3
DEM: 18,5
İYİ PARTİ: 13,5

8 10
AKP artık bir tercih değil; İkinci tercihlerde AKP akla bile gelmiyor - Resim: 9

MHP SEÇMENİNİN 2. TERCİHİ

AKP: 55
İYİ PARTİ: 7,2
CHP: 5,4

9 10
AKP artık bir tercih değil; İkinci tercihlerde AKP akla bile gelmiyor - Resim: 10

DEM SEÇMENİNİN 2. TERCİHİ

AKP: 18,1
CHP: 34,4

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro