AKOM verilerine göre gün boyunca hava sıcaklığı 8–10 derece aralığında sürecek. Nem oranının yüzde 85 ile 100 arasında olacağı tahmin edilirken, lodos ve güneybatı yönlü rüzgârın saatte 15 ila 40 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Günlük yağış miktarının ise 15–35 kilogram/metrekare aralığında olması bekleniyor.
AKOM'dan kritik İstanbul uyarısı: Hazırlıklı olun
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 30 Mart Pazartesi günü için düzenlediği hava tahmin raporuna göre, yağışların Avrupa Yakası’nda öğle saatlerine kadar, Anadolu Yakası’nda ise akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.Derleyen: Baran Yalçın
Açıklamada öte yandan hafta boyunca İstanbul’da aralıklarla yeni yağışlı sistemlerin etkili olacağı, sıcaklıkların ise bugün hariç 13–17 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiği ifade etti.
HAZIRLIKLI VE TEDBİRLİ OLUN
Megakentte yağışların bugün etkisini yükseltmesi bekleniyor. AKOM'dan İstanbullulara kuvvetli yağışlar sebebiyle 'hazırlıklı ve tedbirli olmanız önem arz etmektedir' diye uyarı yapıldı.
YURT GENELİNDE HAVA
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen son değerlendirmelere göre, yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Rüzgarın ise, genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in doğusunda kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.
14 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Kuvvetli kar ve sağanak yağışın etkili olacağı 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. O iller şöyle: Ankara, Bitlis, Bolu, Hakkari, Kastamonu, Sakarya, Siirt, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.