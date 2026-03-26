Balkan Şehitlerini Anma Günü kapsamında düzenlenen törenler, Şükrüpaşa Anıtı’nda başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı törende, anıta çelenk konuldu.
Akıllı mühimmatlar ve milli füzeler: Edirne’de tarihi buluşma
Edirne’de Balkan Şehitlerini Anma Günü’nde F-16’lar, Akıncı İHA’lar ve ATAK helikopterleri saygı uçuşu yaptı. 50 yerli savunma sistemi ve silah sergilendi, şehitler dualarla anıldı.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunan törende Kuran’ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Ardından protokol üyeleri gaziler ve öğrenciler tarafından Şükrü Paşa Anıtı'nda bulunan Edirne Müdafii Mehmet Şükrü Paşa'nın kabrine karanfil bırakıldı.
Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, Halk Eğitim Merkezi’nde günün anısına program düzenlendi.
Daha sonra Vali Sezer ve beraberindeki kortej, yerli ve milli savunma sistemleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait silah ve teçhizatların sergilendiği Selimiye Camisi meydanına yürüyüş gerçekleştirdi.
Selimiye meydanındaki program, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in gelişiyle başladı. Orgeneral Tokel burada, 57'nci Alay ile komando birliklerini selamladı, komandoların yeminini dinledi.
Orgeneral Tokel ve Vali Sezer, meydandaki savunma sistemleri, silah ve teçhizat sergilerini gezerek bilgi aldı. Heyet daha sonra meydanda, günün anısına düzenlenen programa geçti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kuran’ı Kerim okundu, şehitlerin anısına dua edildi. Programda konuşan Vali Sezer, Balkan Savaşlarının tarihin en ağır imtihanlarından biri olduğunu söyledi.
. Sezer, "Yokluğa karşı direnişin, açlığa karşı sabrın, umutsuzluğa karşı imanın sınandığı, mukaddes bir direniş ve bir varoluş mücadelesidir. Şükrü Paşa ve kahraman askerlerin bize bıraktığı bir vasiyet var. Buradan bu vasiyeti gençlere ben de hatırlatmak istiyorum; vatan imkansızlıklar içinde bile terk edilmeyecek kadar kutsaldır. 26 Mart sabahı Edirne'nin sokaklarına düşen sessizlik aslında büyük bir fırtına, bir istiklal mücadelesinin de habercisi olmuştur.
. Şimdi bu meydandaki şu çelik iradeye bakın. 1913’ün o karanlık sabahında eksikliğini duyduğumuz ne varsa bugün Türk mühendislerinin zekası, Türk işçiliğinin alın teriyle bu meydandadır.
O gün Balkan semalarında bizim uçağımız yoktu ama bugün gök vatanın bekçisi SİHA'larımız, İHA'larımız var. O gün tabyalarda namlusu çatlayan topların yerine bugün dünyayı hayran bırakan milli füzelerimiz, akıllı mühimmatlarımız var. Şükrü Paşa'nın eksikliğini duyduğu o kudret bugün bu makinelerin içerisinde ruh bulmuştur.Dünyanın yeniden uçuruma sürüklendiği, etrafımızı ateş çemberinin sardığı, güçlünün zayıfı, hiçbir kural ve kaide tanımadan ezdiği, insanlığın büyük bir sınavdan geçtiği bu günlerde, yaşadıklarımızdan ders çıkartarak vatanımıza, bayrağımıza ve bizleri her zaman onurlandıran ordumuza yürekten sahip çıkmamız gerektiğini bir kere daha hatırlamamız gerekiyor" dedi.