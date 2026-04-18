Akaryakıt fiyatlarına Orta Doğu ayarı devam ediyor. Jeopolitik gelişmeler ve savaşın etkileri, pompanın dengesini uzunca bir süre şaşırtmıştı.
Akaryakıta 'Hürmüz' ayarı: Dev indirim geliyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin, ABD ile yapılan müzakereler sonrası Hürmüz Boğazı'nın açıldığı söylemesinin ardından Brent Petrol 90 dolara kadar geriledi. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen bu gelişme, motorinde dev indirim anlamına geliyor.Derleyen: Yunus Arıkan
Akaryakıta peş peşe gelen zamlar sonrası motorin 85 liraya dayanmıştı. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve müzakere sürecinin etkisiyle zaman zaman düşüş gösteren akaryakıt fiyatlarında 19 Nisan Pazartesi gününden geçerli olmak üzere dev bir indirim bekleniyor.
20 Nisan Pazartesi gününden itibaren motorine 8 lira indirim gelmesi beklenir. Sektör kaybnaklarından elde edilen bilgilere göre bu indirimin bir kısmının Eşel Mobil'e takılan ÖTV'ye kesilmesi bekleniyor.
Eğer zammın tamamı pompaya yansırsa, motorin fiyatlarında kayda değer bir düşüş gözlemlenecek.
Ancak Eşel Mobil için ÖTV kesintisi gerçekleşirse pompaya yansıyacak indirimin pompaya 1,5 ila 2,5 lira arasında yansıması beklenecek.
Savaş Öncesi (28 Şubat 2026) Ortalama Fiyatlar:
İstanbul: Benzin 58,13 TL | Motorin 60,21 TL
Ankara: Benzin 59,23 TL | Motorin 61,45 TL
İzmir: Benzin 59,51 TL | Motorin 61,72 TL
18 Nisan 2026 Güncel Fiyatlar:
İstanbul (Avrupa): Benzin 62,70 TL | Motorin 71,59 TL
Ankara: Benzin 63,67 TL | Motorin 72,71 TL
İzmir: Benzin 63,94 TL | Motorin 72,99 TL