Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Trump’ın Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını belirttiği açıklamasının ardından petrol piyasasında 119 dolar seviyelerinde sert düşerek 90 doların altına gelmişti.
Akaryakıta dev zam geliyor: Yeni aşamaya geçildi... Artık depolar kolay dolmayacak
Akaryakıtta koruma kalkanı bitti, artık zamlar doğrudan pompaya yansıyacak. Bu gece yarısı motorine 96, benzine 55 kuruş zam geliyor. Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle tabelalarda yeni bir dönem başlıyor.Derleyen: Süleyman Çay
Petroldeki düşüş sonrası benzin ve motorinde tabelaya geçtiğimiz günlerde indirim geldi. Ancak gelen indirimin yüzde 75’i ‘eşel mobil’ engeline takıldı. İndirim benzinde 75 kuruş, motorinde ise 1,15 TL olarak geldi.
İndirimler yaşanırken dün Trump’ın yeni açıklamaları ve Umman’daki petrol yerlerinin bombalanması fiyatları alevlendirdi. Donald Trump, İran'a yönelik kısa süreli bir askeri müdahale sürecinden geçtiklerini belirtirken, ‘Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız’ sözleri petrolün fiyatını 90 doların altından alarak 100 dolar sınırına yaklaştırdı.
Hal böyle olurken petroldeki artışın yeniden zam olarak yansıyıp yansımayacağı da merak ediliyor. Petroldeki her yükseliş, benzin ve motorine zam olarak yansıdı. Dün yaşanan yükselişinde pompalara zam olarak yansıdı. Eşel Mobil sistemi nedeniyle zam bu sabah motorinde 76 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olarak yansıdı.
Zamların ardı arkası kesilmiyor, ancak bugün yeni bir aşamaya geçiliyor. Olcay Aydilek X hesabı üzerinden yeni aşamayı açıklarken akaryakıt fiyatlarına zammın da geleceğini söyledi.
Eşel mobil sistemi sona eriyor, artık yeni düzenleme olmazsa zam tutarı pompalara direkt yansıyacak. Aydilek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Ve, akaryakıtta yeni bir aşamaya geçiliyor. Bu gece yarısı motorine 96 kuruş, benzine 55 kuruş zam var. Tabelalar, yine değişecek. Motorinde, ÖTV bitecek. İzleyen zamlar (yeni bir düzenleme yapılmazsa) pompaya doğrudan yansıyacak.”
13 Mart Akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin fiyatı: 60.85 TL
Motorin fiyatı: 64.92 TL
LPG fiyatı: 30.49 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 61.81 TL
Motorin fiyatı: 66.03 TL
LPG fiyatı: 30.37 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 62.09 TL
Motorin fiyatı: 66.31 TL
LPG fiyatı: 30.29 TL
EŞEL MOBİL
Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar düşürülüyordu. Ancak artık ÖTV'de sıfırlandı.