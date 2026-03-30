30 Mart 2026 Pazartesi
Akaryakıta bir dev zam daha: Sektör kaynakları tarih verdi

Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4 lira 90 kuruşluk rekor bir zam bekleniyor.

Baran Yalçın
Milyonlarca araç sahibinin merakla takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yine kötü bir haber geldi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü artış ve küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatında meydana gelen sert yükselişler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının tekrardan artmasında sebep olacak.

1 NİSAN GECESİ POMPAYA YANSIYACAK İDDİASI

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, uluslararası piyasaların mevcut yüksek seviyelerde kapanması halinde yeni zam yapılacak.

Motorinde 4 lira 90 kuruşluk (4,90 TL) zam beklenirken, salı gününü çarşambaya bağlayan gece yarısı, yani 1 Nisan itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması tahmin ediliyor. Sürücülerin zamdan etkilenmemek için salı akşamı akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturması bekleniyor.

MOTORİN 80 TL’Yİ AŞACAK

Son günlerde üst üste gelen fiyat artışlarıyla zaten yüksek seyreden motorin, 4,90 TL'lik bu son yükselişle beraber büyükşehirlerde 80 TL'lik psikolojik sınırı resmen aşmış olacak.

Nakliye ve lojistik sektörünü de doğrudan etkileyecek olan bu gelişmenin, iğneden ipliğe birçok üründe maliyetleri yükseltmesinden endişe ediliyor.

Dev zam haberi öncesinde ise yurttaşlar, depolarını doldurmak için fiyat araştırması gerçekleştiriyor.

Not: Akaryakıt fiyatları, rafineri uzaklıkları ve dağıtım şirketlerinin kâr marjlarına göre bayiler, ilçeler ve iller arasında farklılık gösterebilir

Kaynak: Haber Merkezi
