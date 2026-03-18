18 Mart 2026 Çarşamba
Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan kanseri yendi: Gökyüzüne balon uçurdu

Semiramis Pekkan, bir süredir mücadele ettiği kanser tedavisinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Ünlü sanatçı, son kemoterapi seansını tamamladığını sosyal medya üzerinden duyurarak sevenlerine umut dolu bir mesaj verdi. Bu özel anı, gökyüzüne bıraktığı rengârenk balonlarla kutladı.

Cansu İşcan
Türk müziğinin efsane isimlerinden Ajda Pekkan’ın kardeşi olan Pekkan, yaşadığı sağlık sürecini daha önce takipçileriyle paylaşmıştı. Her şey, köpeği Tina’yı dışarı çıkardığı bir akşam yaşadığı talihsiz bir düşmeyle başladı. Basit gibi görünen bu kazanın ardından önlem amacıyla yaptırdığı detaylı kontroller, hayatını değiştiren bir gerçeği ortaya çıkardı.

Doktorlar, yapılan tetkiklerde Pekkan’ın akciğerinde bir kitle tespit etti. Erken teşhis sayesinde sol akciğerinin alt lobu alınan sanatçı, yaşadığı kazanın aslında büyük bir şans olduğunu vurguladı.

Tedavi sürecinde saçlarını kaybeden Pekkan, bu dönemi moralini yüksek tutarak geçirmeye çalıştı. Peruk kullanmaya başladığını belirten sanatçı, özellikle düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Katıldığı bir programda hastalık sürecini samimi bir şekilde anlatan Pekkan, teşhis sonrası psikolojik destek de aldığını dile getirdi. Ancak hayata bakış açısının bu süreçte en büyük gücü olduğunu söyleyerek, “Ben kabullenerek ilerleyen biriyim. İyi ya da kötü, her durumu kabul edip yoluma devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

Zor günlerinde ablası Ajda Pekkan’ın desteğini her zaman hissettiğini belirten sanatçı, kalabalık yerine az ama samimi bir çevreyle bu süreci geçirmeyi tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Tedavi sürecinde zaman zaman zorlandığını saklamayan Pekkan, özellikle saçlarının dökülmeye başladığı ilk anın kendisi için büyük bir şok olduğunu anlattı. Yaşadığı yorgunluk ve fiziksel değişimlere rağmen, sürece saygı duymanın önemine dikkat çekti.

Son paylaşımıyla sevenlerini sevindiren Pekkan, kemoterapi sürecinin tamamlanmasının ardından gökyüzüne balon bırakarak adeta yeni bir başlangıcı simgeledi.

“Bugün balon uçurma günüm” diyen sanatçı, bu anın kendisi için çok özel olduğunu ifade etti.

Pekkan, sözlerini umut dolu bir mesajla noktaladı: “Bu balonlar yükselirken, yaşadığım tüm zorlukların da geride kaldığına inanıyorum. Aslında her şey bitti bile.”

Kaynak: Haber Merkezi
