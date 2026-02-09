Yeni yılda geçerli olacak aidatlar için genel kurullar yapılarak rakamlar netleşti. Megakent İstanbul’da artışlar yüzde 30-48 bandında olurken, bazı sitelerde yüzde 75’e kadar çıktı. İl genelinde ortalama aidat bedeli 3 bin 300 TL’ye, merkezi ilçelerde 6-8 bin TL’ye ulaştı. Lüks sitelerde ise rekor fiyat 70 bin TL’ye kadar yükseldi.
Aidat bedelleri cep yakmaya devam ediyor: En pahalı ilçeler hangileri?
Kiraların yükselmesinin yanı sıra aidat bedelleri de cep yakmaya devam ediyor. 2026’da geçerli olacak aidatlar için genle kurullar yapıldı. İstanbul’da artışlar yüzde 50’ye yaklaşırken bazı sitelerde yüzde 75’e kadar çıktı. İşte il il aidat ücretleri...
Yönetim şirketlerinin, aidatlara sınırlama gelecek iddiasından duydukları endişesiyle zamları üst seviyede tutması ise dikkat çekti.
Milyonlarca hanede aidatlar, en önemli gider kalemlerinden biri oldu. Bütçeleri zorlayan rakamlar nedeniyle taşınmalar başladı.
Site yönetim şirketleri, asgari ücret artışı, yükselen personel maliyeti ve enflasyona bağlı artan giderleri zam gerekçesi olarak gösteriyor. Ancak son yıllarda bu gerekçelerle dahi açıklanamayacak fahiş zamlar, büyük tepkilere yol açtı.
Yaşanan mağduriyetler ve suiistimaller, konuyu kamunun da gündemine taşıdı. Bu doğrultuda yasal bir düzenleme de hayata geçirildi.
Eva Gayrimenkul Değerleme, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aidat zamlarını inceledi. Araştırmaya göre İstanbul’da ilçe ortalamalarında 2025–2026 döneminde artışlar yüzde 30-48 bandında gerçekleşti. İstanbul’un genelinde ortalama artış ise yüzde 40 seviyesine ulaştı.
Bazı markalı projelerde aidat artışları yüzde 70–75 seviyelerine kadar çıktı. Bu tür yüksek oranlar, personel giderlerinin ve ortak alan işletme maliyetlerinin bütçe içindeki payının yüksek olduğu, ertelenmiş bakım ve onarım harcamalarının tek dönemde devreye alındığı projelerde görüldü.
2025 yılında İstanbul ortalaması 2 bin 380 TL seviyesindeyken, 2026 yılında 3 bin 330 TL seviyelerine yükseldi.
En yüksek ortalama aidat 8 bin 400 TL ile Beşiktaş’ta. Onu 7 bin TL ile Şişli, 6 bin 500 TL ile Kadıköy izledi.
En ucuz aidat ise 1450 TL ile Çatalca’da, onu 1650 TL ile Silivri, Arnavutköy ve Sultangazi takip etti. Araştırmada, bu rakamların ilçe ortalaması olduğu ve aynı ilçede markalı projeler ile tekil apartmanlar arasında ciddi fark olabileceği vurgulandı.
Eva Gayrimenkul Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, “Asgari ücretin yüzde 27 artmış olmasına rağmen aidatlarda artışın yüzde 40 hissedilmesi, aidatın tek bir maliyet kalemine bağlı olmaması ve yönetim bütçelerinin risk payı ile kurgulanmasından kaynaklanıyor” dedi. Bal ayrıca, “Basında tartışılan ‘aidatların ilerleyen dönemlerde yeniden değerleme oranı üzerinde artırılamayacağı’ yaklaşımı, yönetimlerde üst sınır kaygısı yaratıyor. Öngörülemeyen giderlerin sonradan karşılanmasının zorlaşacağı düşüncesiyle zamlar üst banttan belirleniyor” şeklinde konuştu.