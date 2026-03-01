Trendyol Süper Lig’de Antalyaspor’a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Ahmet Çakar, Fenerbahçeli ismi topa tutu: "Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır"
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Maçın ardından birçok isim eleştirildi. Ahmet Çakar'dan da yorum gecikmedi. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Karşılaşmada 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, Cherif ve Veysel Sarı’nın (kendi kalesine) attığı gollerle skoru eşitlese de yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince 3 puanı kaçırdı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 54’e yükseltti. Sarı-lacivertliler ile lider Galatasaray arasındaki puan farkını 2'ye indirme şansını kaçırdı.
Mücadelenin ardından kaleci Ederson performansıyla eleştirilerin odağı oldu.
Sakatlığı yüzünden İngiltere'de oynanan Nottingham Forest maçını kaçıran Brezilyalı eldiven, Antalyaspor maçına yetişti.
SkySpor’a konuşan eski hakem Ahmet Çakar, Brezilyalı file bekçisine sert sözlerle yüklendi.
Çakar, “Ederson rezaletiyle karşı karşıyayız. Yediği iki golde de ağır hatalı. Sıfıra kadar adam geliyor gol yiyorsun. İkinci gol sert veya ani bir kafa değil, sen topu iç ağlara vuruyorsun!” ifadelerini kullandı.
Ahmet Çakarayrıca, “Ederson ‘Nottingham içerde 3 yaptı, dışarda 8 yapar gitmeyeyim, ayağım çekiyor’ dedi. Kıl dönmesi olur, Oosterwolde de aynı. Mert Müldür oyuna girdi çıktı, tepkisini gördük. Ciddi disiplinsizlik var, kıyakçılığın sonu ayakçılıktır!” sözleriyle takım içindeki disiplin sorunlarına da dikkat çekti.
Brezilyalı kaleci, sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de şimdiye kadar 29 maça çıktı; kalesinde 28 gol gördü.
Fenerbahçe Süper Lig'de önümüzdeki hafta evinde Samsunspor'u ağırlayacak.